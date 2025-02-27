圖／薛慧瑩

只是小姑媽的殷勤，讓槿心心裡一直存著一個疑惑，那就是母親跟小姑媽兩個的情誼究竟有多少真心在裡頭？當然，槿心知道是小姑媽主動黏上來的，母親這一邊多少有些敷衍，不認真當一樁事的。

只是，槿心又記起來，在父母還沒有離婚的時候，一次吃晚飯，父親看著正在細細啜著湯的母親，突然就笑了起來，「欸，你知道嗎？白愛菱簡直愛你愛得不得了呢！」是略帶些調侃的聲口。

母親愣了一下，拿著調羹的手停住了，看著父親，臉上有些困惑的神態。父親卻又擺擺手：「沒什麼、沒什麼，吃飯、吃飯。」母親笑笑，並不說什麼，低了頭繼續喝湯。

但是槿心卻在小姑媽再來家裡的時候，暗暗留了心。也不知道是不是因為父親那句話的緣故，槿心看母親跟小姑媽兩個人在一起時，總覺得有一點莫名其妙的奇怪。可是，槿心又知道，這不過是自己的胡思亂想罷了，母親對小姑媽並沒有因為父親的話而有什麼改變。小姑媽那邊也依舊一如既往，沒有什麼異樣。可槿心到底暗地裡著實仔細打量了小姑媽。

小姑媽還真的是個美人兒，長䠷身材，皮膚雪白，臉若銀盆。槿心後來細細想想，方才明白過來，小時候一直覺得小姑媽那樣的臉相太圓，不過是因為那時候年輕，還帶著些沒有完全退去的嬰兒肥罷了。隨著年紀的成長，又因為人是伶俐聰穎的，臉上線條漸漸就分明起來了。最終也難說是長圓臉，抑或是略帶有些圓意的長臉了。總之，小姑媽的臉給槿心的感覺是花氣日影搖動，不能定準，然而卻是意思無限的。

況且，小姑媽的眉眼生得實在美，眉毛非常清，一雙眼睛又黑如點漆。眼白又從來不看見帶哪怕一絲絲的紅筋，給人看見，不由得就會想起來《老殘遊記》裡那一雙著名的眼睛了：「白水銀裡汪著兩粒黑水銀」，真真是秋水。

母親曾經就捏了小姑媽粉白的臉頰，半真半假似地笑道：「看你這一雙眼睛，還真真就是老人家常說的桃花眼睛欸！」

小姑媽也笑著，卻是開心得意：「哎呀，哪裡來的桃花眼睛，不過是我們白家的祖傳，不值什麼！」

確實，白家人的眼睛都長得這樣。槿心後來想，假若父親不是也長了一雙這樣漂亮的「桃花眼睛」，又怎麼會那麼樣地走了桃花運？

槿心悄悄嘆口氣，看著妍筎，再度在心裡滑過去一抹嘆息。那些平素沉浸在各種八卦裡的同事們也果真沒有八卦錯，寧笠淳的太太果然是個美人兒！也是，假若妍筎不美，寧笠淳又如何會被降伏？

槿心看著妍筎，心裡有些起疑──妍筎果真是跟寧笠淳一般年紀的坐四望五的中年婦人？怎麼看著竟一點沒有歲月的痕跡似的？槿心的眼睛不易覺察地瞇縫了一下，聚焦之下，到底看出來妍筎細膩緊緻的白皮膚底下，些許有些淡淡的青色。眼角卻還沒有皺紋的蹤影，也不知道是否是特意保養了眼睛的緣故。妍筎的眼睛確實很美，雖然已經四十幾歲了，依舊碧清碧清的，秋水一樣。槿心在心裡又是嘆息了一聲，自己也不知道是第幾次悄悄嘆息了。

妍筎緊緊盯住槿心看，目光裡明顯帶著的審問意味，讓那雙美麗的眼睛變得有些難看了。槿心的嘴角不易覺察地往上彎了彎──妍筎彷彿並不像自己想像的那樣聰慧呢。槿心決定自己先不開口說話，等妍筎先開口，倒要看看她能問出什麼不同的疑問來。

其實，即便妍筎不問，槿心大致也猜得到她會問出來什麼。可是妍筎卻一直並不開口，只冷冷看著槿心。槿心略微有些驚訝，妍筎竟能夠如此沉得住氣？倒是個厲害角色呢。槿心覺得胸口處有些「怦通怦通」的，兩隻手又交叉握了一下，剛剛乾了的手心又有些濕濕的了。但是槿心的臉上依舊紋絲不動，不能夠叫妍筎覺察出來她的不安。

這樣想著，槿心微微露出來淺淺的笑意，開口問道：「寧太太，今天您找我來是……？」話只說了一半就停住了，槿心不能將主動權送給妍筎。

果然，妍筎有反應了，槿心的心跳不那麼快了。可是，妍筎只是抬起手，半掩了嘴巴清了清嗓子，目光卻從槿心的臉上移開去，落在桌子上自己的咖啡 杯子上，盯著咖啡出神。槿心的心立刻又收緊了，盯著妍筎，眼皮不敢眨一下，生怕一個眼皮的起落，妍筎就會將咖啡潑了過來。

槿心覺得後背的肌肉繃得緊緊的，有些痠。不知道怎麼的，腦子裡竟又現出來當初小姑媽的影子來了。（二）