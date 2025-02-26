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殺夫案（七）

毛豆豆
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楊家哥哥也是鬱悶，沾染上了喝酒的習慣，一次在醉酒後騎著三輪摩托車，不小心跌下山崖，摔斷了腿腳。楊家哥哥成了個跛子，半殘廢，下地幹活也不麻利了，在家裡的氣焰也隨著氣力熄滅了。

嫂子對自己也就罷了，對於巧巧的惡言惡語，楊青青實在是受不了。巧巧的尿布烘烤在火爐邊，嫂子嫌棄尿騷味兒瀰散整個屋子，害得她惡心，吃不下飯菜。

我小侄子的尿片我也洗了，也在一起晾著呢。楊青青弱弱地申辯。

哪能一個樣？男娃的不騷，女娃的才有騷氣！楊家嫂子說。

楊家人都在窸窸窣窣地往嘴裡扒飯，裝作沒有發生，無人辯解。

嫂子的臉色，楊青青看不見，聽得見。楊青青恨自己糊里糊塗的，又回歸了原生的家庭，還成了吃閒飯的，而且，還多了一張嗷嗷待哺的嘴。除了默默忍耐、默默幹活，別無選擇。

楊家嫂子替楊青青做出了選擇。有一天，嫂子破天荒地一改惡聲惡氣，好言好語地宣告了一個消息：她託人給青青找了個婆家，西山村的，姓張，叫張新。

地方是偏遠了些。楊家嫂子說，但是青青也出不來門，倒也沒啥。關鍵是這一家屋裡頭公公、婆婆都死了，青青一嫁進門就當家，不用受氣。

楊家嫂子還說：人家不嫌棄青青盲眼，也不嫌棄帶個孩子，一大一小同一天都可以進門呢。

楊青青沒答話，等著家裡人搭話。

唉。楊父嘆口氣。

唉。楊母嘆口氣。

唉。楊家哥哥嘆口氣。

楊青青說：好，我嫁。

律師手記之六：丈夫張新

張新長得怎樣，是黑是白、是高是矮，楊青青一概不知。一場潦潦草草的婚禮宴席之後，楊青青到了自己的新家。（七）

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