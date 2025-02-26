圖／薛慧瑩

上篇 白槿心

推開咖啡 屋玻璃門的那一刻，鬼使神差似的，槿心的目光就朝著左手邊看過去，胸口處微微一緊，像是給針扎了似的。後來槿心回想這一次見面，剛剛想到走進咖啡屋的那一刻就愣了一下，立刻臉上又換了明白了什麼似的恍然大悟的神態來。也是，在方向上，槿心一向的習慣都是先右後左的，也不知道是否是「男左女右」的緣故。可是，槿心略攢了一下眉，也活該那樣的結局，一開始就已經不對了，兆頭原就不好。想到兆頭，槿心笑了一下，卻有一些苦澀。

其實，接到妍筎的電話，槿心在心裡並沒有多少異樣的感覺──該來的總是要來。雖說也略略遲疑了一下，終究還是比較痛快地就答應了妍筎見面的要求。但是也並沒有問妍筎是不是還有什麼其他的問題，就只簡單問明了見面的地點和時間，就結束了通話。

槿心看著靠近玻璃牆的那個角落，不自主地右手悄悄握緊了一下，旋即又鬆開。不能夠叫妍筎看出來她有絲毫的緊張，這樣想著，槿心臉上的肌肉略微動了動，嘴角往上彎出一個小小的弧度──槿心的微笑非常動人，可是坐在玻璃牆邊的妍筎一動不動，目光釘子似地釘在槿心的臉上。槿心心裡有些起疑，是不是自己的錯覺，但又覺得妍筎的下巴確實是稍稍往前送了一下，示意自己沒有弄錯，是在等她。槿心悄悄舒口氣，邁開步子朝著那個相對安靜的角落走過去。

「寧太太？」槿心停在座位前，人並不急著坐下去，微微垂了眼皮看著妍筎輕聲問道。

妍筎沒有回答，只略點一下頭，算是回應。

「我是──」

「不必自我介紹了。」不等槿心多說，妍筎就打斷了她，下巴稍微往自己對面的座位上再送了一下，「坐。」

槿心覺得胸口又是一緊，臉上微微露出些驚訝來，立刻又笑了一下，也不說什麼，身子一矮，坐在了妍筎對面的小沙發裡。

妍筎的目光追隨槿心的身體高高低低地移動著，最後停在了槿心的臉上。槿心兩隻手放在腿上，輕輕合在一起握了一下，手心裡微微有些濕濕的，胸口處也有些「怦怦」的，但是臉上卻紋絲不動，迎著妍筎的目光看回去。不明所以的，槿心在心裡長長嘆了一口氣。

其實，槿心在看見妍筎第一眼的時候，就吃了一驚──妍筎的長相竟然跟自己的小姑媽有幾分相似呢！都是那種所謂富貴相的銀盆臉。槿心記得很清楚，七、八歲的時候，父母剛剛離了婚，外婆坐在沙發上，看著母親一壁拿了條手帕子擦了眼睛，一壁嘴巴裡不停低聲嘟噥著：「我就說吧，這樣的小尖下巴看著寡相，可不是叫我說中了！好端端的，男人叫狐狸精給勾搭走了！這以後你可怎麼辦呀？看看槿心的小姑媽，那樣的銀盆臉，多少福相！」說著又飛快瞟了一眼一旁坐著的槿心，很大聲地嘆口氣，兩片薄薄的嘴唇蠕動著悄悄嘟噥道：「槿心也這樣的尖下巴，將來只怕也不是什麼有福氣的。」說到後來，聲音陡然低下去，宕遠了，但還是給人分明聽進耳朵裡去了。

母親原本是低了頭的，聽見外婆說到了槿心身上，立刻抬了頭，臉頰上微微有些淡淡的紅暈。槿心明白，母親絕不是因為害羞，而是生氣。果然，母親緊攢了眉，看著外婆說道：「媽，反正已經離婚了，我這裡也沒有什麼事情了。爸爸一個人在家，你難道就放心？在我這裡嚼什麼舌根，也真是的！」末一句聲音低了下去，槿心卻是聽得很分明，感覺有些心驚，連忙轉了目光去看外婆。

外婆臉上也變了，剛剛還因為說錯了話而有些尷尬的神情，立刻消失了，換上了生氣的臉色，陰沉著臉看著母親，又飛快掃了一眼槿心，臉上又變了一下，要笑不笑的，聲音尖利地響起來，有些像割著人的剃刀片：「算我多事！哼！以後再也不管你的事體了！你自己好自珍重！我走了！」說著已經站起了身，再不看槿心母女兩個，一陣風似地走到房門口，「砰」的一聲撞上了房門，就不看見人影了。

槿心微微震動了一下，忙看向母親，。母女兩個對視著，槿心是一臉的驚慌，母親卻是無奈又憂傷的目光。

自那以後，很長一段時間，槿心都沒有看見外婆，倒是小姑媽的樣子很分明地在眼睛前閃來閃去的──雖然父母離婚了，但是母親跟小姑媽並沒有生分，反而益發親近起來。隔三差五的，小姑媽就會跑來找母親，說起話來也是沒完沒了的，好像多少話說不完似的。（一）