但是要把這些過時的衣服都捐了，重新置辦，再花大價錢裝扮自己應各種節日的景，這不是自己習慣的生活，也著實做不到。就是這些自己熟悉的生活習慣，讓麥克和學校的心理諮詢師說成了童年的創傷。這些創傷如果沒有及時療癒，極有可能轉變成憂鬱症 。

學校嚴肅地建議珍妮開始家庭心理諮詢，學習尊重孩子的意願和界線。可氣的是，平常麥克學校裡什麼事情都不過問的老公、在家裡什麼活兒都不沾手的老公，又甩下她們母子回國的老公，竟然沒被諮商師要求畫邊界。也許自己也應該什麼都不管，不管兒子吃、不管他功課、不管家裡亂。總統歐巴馬 不也是媽不親、爸不愛嗎，不也是當了總統？什麼都不管，其實沒有那麼可怕？這樣是不是就是邊界清晰呢？

喵喵，老虎從貓洞裡鑽進屋，跳到桌子上，用毛茸茸的大腦袋蹭著珍妮的手，發出快樂的呼嚕呼嚕聲。還是貓的日子簡單，每天高興了就打呼嚕、生氣了就咬人，不用擔心邊界，想幹什麼就幹什麼。

珍妮騰出手，搔著老虎的下巴頦，呼嚕聲越發地響亮起來，牠兩隻綠瑩瑩的大眼睛深情地看著珍妮。老虎的鼻子總是濕嚕嚕的、涼的。珍妮看著牠的大眼睛，恍惚間覺得老虎什麼都明白：「老虎啊，你能不能別去琳達的花園了？人家不待見你呢！咱家花園還不好嗎？」

老虎伴著呼嚕聲，頭不停地頂著、蹭著珍妮的臉頰。「喜歡人家的有機土？那是人家種花的土，不能拉屎啊！家裡的灰盆用膩了？咱們長點志氣，別再去了！」

微信 電話響了，是老公從中國打來的：「你和兒子都好吧？」（九）