我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演員工會獎／甜茶首封影帝：我想要像麥可喬丹一樣偉大

她每月付400元TikTok學費 現在賣水壺年收逾650萬

殺夫案（五）

毛豆豆
聽新聞
test
0:00 /0:00

但是，穆光不無擔憂：那個時候，我就看不見了，啥也幹不成了、啥也沒有了。

楊青青，不如你跟我好了。穆光說：你跟了我，我就把眼珠給你。

楊青青看不見穆光說話的樣子，只能回想記憶中穆光的模樣，獐頭鼠目、賊眉鼠眼。她想像不出，那樣的眼睛怎麼會搭配自己的眼眶。

我的眼珠小、你的眼眶大，真要是裝上了，會不會一笑就掉下來了？穆光似乎猜到了楊青青的想法。

楊青青笑了，空空的眼眶濕了。

楊母起初不同意楊青青跟穆光走。私底下，楊母對穆光說：你家窮得叮噹響，青青跟了你|，活不成。

楊父也不同意：你帶著看病是花了錢，但是還得算彩禮錢。

楊母說：就是、就是。青青眼珠子破了，身子可沒破，還是個黃花閨女。

說得越發不靠譜，楊家嫂子忙不迭把楊父、楊母拉到一旁：帶出門這些天了，誰知道青青啥樣呢？依我看，穆光挺會疼人的，青青跟了他，不會吃虧。

就這樣，楊青青到了穆光的家。沒有彩禮、沒有婚禮、沒有打結婚證，無名無分、不明不白地生活在了一起。穆光在楊青青的生命中，充其量只能算是一個男朋友。

楊青青和穆光很快就有了一個女兒。楊青青給女兒起名叫巧巧，巧巧是楊青青的眼睛，生活中的光。有了女兒，楊青青覺得自己心裡不盲了，忽然就亮堂了。

餵奶、換尿布、哄睡，楊青青都是一個人做，她還得摸索著去燒火做飯。自從跟了穆光，這些家務活原本就是她的。

青青還在坐月子呢。楊母看見楊青青磕碰得鼻青臉腫的樣子，心疼女兒和外孫女，把她倆接回了家。穆光也跟著住進了楊家。（五）

上一則

林雅芳 積極學習 克服AI焦慮

下一則

天旋地轉耳石症

延伸閱讀

瓊瑤的「禁門」讀後感 

瓊瑤的「禁門」讀後感 
只有一張照片的人生

只有一張照片的人生
「坐牢吧」成都一火鍋店員工被爆在廚房小便 網友直呼惡心

「坐牢吧」成都一火鍋店員工被爆在廚房小便 網友直呼惡心
麗人行（全文完）

麗人行（全文完）

熱門新聞

受虐狂（上）

2025-02-16 01:02

受虐狂（下）

2025-02-17 01:02
老伴燒的紅燒蹄膀。（圖／作者葉元凱提供）

烹飪之道

2025-02-20 01:00
姚嘉為手跡。（圖/廖秀堇提供）

最好的妳——悼至友姚嘉為

2025-02-19 01:01
圖/123RF

她的人生修羅場

2025-02-19 01:02
圖/123RF

天倫失樂記（上）

2025-02-22 01:02

超人氣

更多 >
85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初
看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了
美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少
陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件
德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗