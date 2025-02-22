圖／123RF

正在山上採茶的楊青青不明所以，被錢磊抓住了胳膊。訂婚花費那麼些錢，楊青青的手錢磊都沒逮住拉一把，今天無論如何，非得要親一口。

拉拉扯扯中，楊青青推了錢磊一把，沒防備的錢磊被推倒在土地上。

錢磊爬起身，渾身上下沾滿了泥巴。錢磊怒氣沖沖地說：你賠我衣服，給我洗衣服。

楊青青說：笑話，你自己沒手啊，不會洗衣服？

錢磊說：你收了我家的彩禮，就是我媳婦，還不給我洗衣服？

楊青青說：誰收了你家的錢，你找誰去，我可沒見到。

錢磊想，真是胡攪蠻纏，母親說得對，女子不打不服。他一把把楊青青按在地上，抽打著那張曾經讓他神往的臉。錢磊的雙手是打過石頭的，蒲扇大小，瞬間楊青青的臉就變了形，五彩繽紛。

錢磊，你個喪天良的，我要退婚！楊青青抵擋不住錢磊劈頭蓋臉的耳光，還是嘴硬：我有錢，我攢下的錢，我家拿了你家多少，我一分不少地退給你。

聞聽此言，錢磊氣急敗壞。這個女子不和自己好了，自己所有的牽掛不過是竹籃打水一場空，自己和爸媽還有自己家都成了笑柄，被村裡人議論著，混合著口水吐沫。而楊青青，還是趾高氣揚，招搖著一張粉粉白白的臉，瞪著一雙亮亮晶晶的眼。

這眼睛含著怒火，正在鄙視地瞪著自己。怒從心頭起、惡向膽邊生，錢磊彎曲手指，把食指和中指比劃成鉤子的形狀，硬邦邦伸進楊青青的眼窩。熱乎乎的、濕漉漉的、黏糊糊的，眼珠不比土坷垃堅硬，感覺沒太費力就拽了出來。沒有完全出來，眼珠子上還扯著兩根筋。

這兩根筋很有韌性，錢磊使了好大的勁兒還是拽不斷。錢磊掏出褲兜裡的鑰匙，把鑰匙使作鈍刀子，切割，來來回回幾下子，才終於把眼珠子從眼眶中剝離。

楊青青呢？她不叫了，好像是死了，也好像沒死，還喘氣，倒是動不了、喊不出了。

錢磊不管不問楊青青，自顧自走下山坡，逕直來到小河邊。他去洗手，手上都是血。手裡的兩顆眼珠，也順便洗了洗，揣在了衣兜裡。

拍了拍身上沾的土，錢磊沒回家，步行逕直到了公安局。公安派出所就設在集市的街道上，抬頭不見低頭見，警察和他還相熟，問錢磊來做什麼。

我殺人了，來自首。錢磊看警察不相信，把楊青青的兩個眼珠子掏出了，伸到警察的眼前。

律師手記之四：男朋友穆光

最先聽到楊青青呼喊救命的，是同村人穆光。聞訊而來的穆光看到楊青青的樣子，頓時嚇得破了膽，趕緊下山喊來了楊家人。

楊母跌跌撞撞地爬上山，看到女兒成了個血人，一頭長髮貼在血乎淋漓的臉龐。楊母顫巍巍扒開楊青青的頭髮，只見兩個血洞還汩汩地冒著血水。

楊母把楊青青背在身上，沿著茶園的羊腸小道往家裡走。小路坑坑窪窪，行走磕磕絆絆，楊青青伏在母親背上，號啕大哭。她想不通，剛才還歷歷在目的綠油油的茶園、脆生生的茶葉，都不見了。一時之間，山紅了、地紅了，天空也紅了。後來，全黑了。

青青啊，你別哭了，你哭出來的不是淚，是血水啊。楊母說。

楊青青還是止不住，血淚一直不停流，楊母衣衫的肩膀之處被打濕了、染紅了。

青青啊，你別哭了，你再哭我也要哭了。楊母說：我哭了，就沒有力氣背你下山了，我倆連家也回不去了。

楊青青終於收了血淚，母女二人就這樣沉默著，一言不發，一起回家。

整整一個月，楊青青沒有下過床，也沒說話，也沒哭，只是昏睡。楊青青幻想自己是在夢裡，做了個噩夢，然後醒來，天還是亮的。一次又一次的失望後，楊青青不得不接受了黑暗。

楊青青摸索著起床，家裡的一切是熟悉的，也是陌生的，家人都下地幹活了。楊青青看不見了，家裡的桌椅板凳都看不起她、欺負她，這個打她一下、那個撞她一下。楊青青不在意，她憑藉著記憶，一路摸索到了家門口的池塘。

那是一處一人多高的土坑，雨季到來的時候積滿了水，渾濁濁、黃澄澄的泥湯。楊青青幾乎是擁抱的姿勢，撲向了坑裡。一了百了，從今往後，楊青青再也不懼怕黑暗了，再也不懼怕黑夜中父母和哥嫂的唉聲嘆氣了。（三）