圖／123RF

出席同學會，潛意識中我只是為了見到蕭琪。不知道出於何種心理，我希望她好，又不希望她太好──至少不比我好。大學同窗四年，我和她總是反覆被拿來比較，家世、成績、外貌，可悲的是，我一直處於下風。那個不甘心，至今回想起來還有些泛酸。可是等到了畢業季，她以文學院狀元的身分，不負眾望地考取了政法大學研究生的時候，我才徹徹底底折服了。

「蕭琪，現在是金牌律師了吧？在哪家律師所高就？」多年不見，昔日同學爭相打招呼。

蕭琪卻不緊不慢地回答：「我一直在法律援助中心做事。」

名校高材生卻屈身於此，很是讓大家不解。蕭琪看起來確實不像是影視劇中風 風火火、張張揚揚的律政佳人，更像是一位教師，平和而從容，無論是外表還是舉止。

做為媒體記者的我，敏銳地察覺到了，她，一定曾經經歷了什麼。

果不其然，蕭琪給我講述了一個案子。那是她當上律師經手的第一起案件，這案件改變了她的職業生涯規劃。這起案件曾經轟動一時，我有所耳聞，只是因為涉及隱私並過於血腥，而被媒體禁止報導。

我央求蕭琪寫下這個案子的前因後果，起初是出於獵奇。後來，我陷入了掩卷長嘆以及無盡的沉思，好久，沒有走出來。

我想，應該把案件原原本本的樣子公之於眾。

以下就是蕭琪的原文，她說長期撰寫陳述事實的辯護詞，已經不會使用文學的修辭與渲染，請忽略文字的直白。

律師手記之一：嫌犯楊青青

那一年初春，我在女子看守所第一次見到了楊青青。身分證顯示，楊青青只有二十六歲，和我同齡，可她看起來有四十六歲。楊青青的面容其實還很周正，五官齊整，除了眼睛，原本是眼睛的部位只有兩個空洞，皺巴巴、黑洞洞。

按照程序，我核實了楊青青的個人資料。事先我研讀了卷宗，熟記於心，這本是一起毫無懸念的刑事案件。直面於我，我的當事人、犯罪嫌疑人楊青青對於自己的行為供認不諱：我殺了我男人。

用什麼工具？

一把斧子。

為何要殺人？

我不殺他，他就要殺我了。

楊青青說得極為平靜，就像是訴說著別人的故事。失去眼神的交流，變得冰冷和詭異。

整整一個上午，我核對了案件卷宗上所有的細節，事實清楚、情節無誤，已經無話可說。兩個人隔著鐵欄杆，就這樣望著。我不知道，她是否也在「看」著我。沉默之後，我忍不住對於案件之外的事實發問：你的眼睛，是怎麼失明的？

楊青青嘴角撇了一下，整張臉像是哭，也像是笑。她說：說來話長，蕭律師，說這些有啥用？

楊青青說：欠債還錢、殺人償命，我啥時候受死？

楊青青說：我死就死了，可苦了我的娃了。也苦了我的爸媽了，這麼大的年紀還得替我養娃。

楊青青還說：蕭律師想要幫我，把我爸媽帶來見一面，我好多年沒看過他們了。

律師手記之二：楊父、楊母

楊青青的原生家庭地處偏遠山區的農家，家裡出了一個殺人犯，村裡人避之不及，楊家人幾乎閉門不出。聽說我是為楊青青講理說話的，楊家父母勉強接待了。

楊青青在家排行老三，上面還有一個哥哥和一個姊姊。雖是老么，但因為是個女娃，楊青青不被重視，失去了上學的機會，成日裡跟著姊姊一起打豬草、割麥子、採茶葉。

哥哥可以上學，卻不喜歡讀書。回到家中，書包一扔就跑了玩去。楊青青撿起書包，翻來覆去看書本上的圖畫，還有不認識的字。楊青青哭鬧著也要上學，父親嫌煩，一巴掌打在她臉上：老子哪有閒錢供你讀書，生下來就是個賠錢貨！

聽到楊母的喋喋訴說，一直訥言的楊父直起脖頸：我說的有錯嗎？她就是個掃帚星，到頭來還不是闖下大禍！女娃讀不讀書，有啥不同？

楊母用胳膊肘撞了楊父一把，暗暗指了指我，楊父才閉嘴。

挨了一頓打，楊青青再也不敢提讀書的想法，只是變得有點沉默了，整天默默幹活。到了十歲，楊青青出落得甜美動人：圓圓的臉蛋、挺直的鼻子、精巧的嘴，還有一雙水汪汪的大眼睛。除了美麗，還能幹，裡裡外外一把手。（一）