東邊日出西邊雨（全文完）

聽到她回家，走出房門的「笨」過來喃喃自語：「你說過幾次，說你沒坐過、沒開過房車，怎麼樣？這次我倆就開著這輛車去爺爺家，可以嗎？以後，開遍美國。」

愣了半天的溫玲卻冒出了這樣一句話：「可這麼大一輛車，怎麼停啊？車庫裡放不下啊。」

「笨」一本正經，「別擔心，我已經想好了，車庫本來就可以停四輛車的。你我的小車停這邊，」他指了指車庫左邊，「那輛房車放那邊。」「笨」又指了指車庫右邊。

「那，放不進去吧？」溫玲有點疑惑，明顯的房車高出車庫一截呢。

「嗯……」「笨」依舊嚴肅，「我已經找了工人，打算把車庫的頂挑了加高，怎麼樣？」

溫玲用力點點頭，鼻子再次酸酸的，「笨」雖嘴笨，心可一點不笨，好細呢。

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聖誕節 前，溫玲和「笨」一起去了爺爺家，也開啟了溫玲後半輩子的新旅程。過了節，溫玲退掉了那個公寓，徹底和「笨」一起共度餘生了。

後來，溫玲聽說，王強真的回國去找了一個年紀小他二十歲的女孩，不知是不是那個妮娜，溫玲已經不關心了。聽說，他終於當了爸爸。那個女孩完成了給老王家傳宗接代的重任，一家人應該其樂融融吧？

可又聽說王強抱怨多多：既要哄立下汗馬功勞的小嬌妻，又要哄、要餵嗷嗷待哺的小baby。小嬌妻怕產後餵奶毀了身材、起夜傷了面容，死活不願意母乳餵養，非讓王強半夜三更起來餵孩子。

傳話的人說，王強後悔不已，沒想到當個爹這麼辛苦，也沒想到新老婆這麼蠻橫不講理；說是無比懷念過去的逍遙自在。

溫玲沒多說什麼，只說了一句：「自己要的，自己就得受著。」（全文完）