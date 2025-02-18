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東邊日出西邊雨（八）

憶芬
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兩人就這麼過起了小日子。溫玲堅持保留她的公寓，平時倒是住在Ben的家裡。他們都保持了下班去健身房的習慣，但不在裡面待那麼久了；並且，錯開安排，盡量一三五、二四六地今天你做點中餐、明天我做點三明治，生活互相適應。

Ben還是沒什麼話，溫玲也不要求了，啥事都不能十全十美。沒有年輕夫婦的熱烈與激情，卻是有條不紊、有板有眼地按程序走：上班下班、鍛鍊、做飯吃飯，看看手機、電腦、電視，有興致、有力氣，再做一把床上運動。

溫玲想，起碼我現在回家，有個人可以say hello。看見「笨」在屋裡晃動，她也不覺得屋子空寞了。至於什麼溫暖港灣，要嘛別做夢了，自己就是港灣、自己就是大樹；要嘛慢慢捂、慢慢等，貢獻自己的光和熱。靠那個笨笨的Ben，這輩子甭想了。

要到聖誕節了。「笨」跟溫玲商量說，今年能不能和他一起，去他爺爺、奶奶家過節，在南方的一個小鎮。他從小父母離異，是跟爺爺、奶奶長大的。

「Sure.」溫玲毫不猶豫，應該的。

「笨」又提了一下：「我希望我們能用一種特別的方式去他們家，可以嗎？」

美國人花樣多，隨便，不是飛過去，就是開車過去唄。溫玲做了個開車的動作問：「是嗎？」

「笨」點點頭。

還有一周，就是聖誕節了，溫玲一直在琢磨，給那對年邁的老人送些什麼禮物。這天下班回到家，溫玲又嚇了一跳，怎麼車庫門口又停了一輛新車。這「笨」，就喜歡「Benz」（Mercedes-Benz）嗎？而且這次更特別，不，溫玲甚至覺得有點離譜，這是一輛房車，一輛高高大大的房車啊。（八）

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