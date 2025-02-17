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你別離開我（四）

顧艷
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黑暗中，風的吼叫就像世界末日一樣。哈里想，如果安娜還活著，也許在被窩裡做夢呢！哈里總是希望奇蹟出現，希望安娜完好無損地回來。然而，此刻回來的是維維。哈里聽見她停車、關車門的聲音，便情不自禁地給妻子點亮客廳的燈、打開鎖著的門，悄悄地又回到了臥室。

維維看見哈里穿著睡衣、睡褲的背影，沒有理睬他。在梅花姊家裡聊天吃飯，維維放鬆繃緊的神經，度過了安娜失蹤以來最美好的大半天。也許梅花姊說得對：「沒有過不去的坎，要面對現實、想像未來。」然而未來是什麼，維維不知道。

子夜時分，維維睡到了安娜的房間。她蓋著安娜的被子，枕著安娜的枕頭，抱著安娜的布娃娃。她甚至把自己想像成安娜，感覺著安娜的感覺、呼吸著安娜的呼吸。可是她最要命的是，不能替代安娜的安危。她又回到擔心、煩惱、悲傷中去了。

天剛拂曉，維維從夢中醒來。拉開窗簾，雪花落在屋頂上、落在窗台上，又一年即將過去，所有發生的事都將成為往事。往事在時間裡慢慢消融。

維維來到廚房做早餐，她煮了茶、烤了麵包片和巧克力棒。一隻硬殼蟲，閃著暗紅色的亮光，身體堅硬地在櫥櫃旁邊爬。爬動時發出的聲音，就像毛毛雨的沙沙聲。維維不忍心將牠踩死，都說救人一命，勝造七級浮屠。

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在梅花姊的鼓勵下，維維終於不再向父母一次次撒謊。她如實敘述哈里把安娜弄丟的經過情況，抱怨哈里不負責任。

維維的母親在電話那頭生氣地說：「怎麼能這樣不負責任？安娜是一個人、一條命啊！我老早就勸你，不要嫁給外國人，你偏不聽。現在出事了，多少年的心血都化為烏有。」（四）

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