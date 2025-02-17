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東邊日出西邊雨（七）

憶芬
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可他們為愛不惜放棄去北上廣，而共赴偏遠地區，甚至遠走異國他鄉。兩人發誓要海枯石爛一輩子的；可二十幾年的愛情，不及未曾謀面的陌生女孩輕飄飄幾段對話和照片。

還是實惠實在些吧，起碼這個醫生還算老實本分，雖然無趣，但也無害。跟了他，後半輩子的衣食住行一定是有了相當保障的。關鍵是那個笨笨的Ben說，他希望能和溫玲一起周遊世界，相伴至白頭；不要孩子，共度餘生。這點很打動她，他倆交談時，聊得最多的也是旅遊。

至於婚姻中那個關鍵因素──性，在交往一段時間之後，兩人有了肌膚之親。溫玲發覺那醫生說話夠悶，但床上不悶。雖然兩人沒到水乳交融的境界，但那應該是可以嚮往和達到的境界。

就這樣，和那個笨笨的Ben交往了大半年之後，「笨」向溫玲求婚了。溫玲憋在公寓哭了一晚，第二天把自己的手遞給了醫生。

沒過兩月，溫玲的生日到了。下班回家的路上，溫玲想起以前再窮，王強都會搞點儀式、花樣，給她來個驚喜，把她哄得開開心心的。

昨天，她本來想假裝不經意地跟Ben提一下，但要求人家幹啥呢？買束鮮花、去個餐廳慶祝一下？她怕觸景傷情，算了，等兩人過熟了、過熱了再說吧。

不料，剛拐入車道，看見車庫門口有輛新車，今年的新款。嗯？「笨」沒提過要換車啊。推門，「笨」有點羞澀地說：「Darling，生日快樂！」然後，領她來到車旁。「記得，有次堵車，你說前面那輛車很酷。今天給你一個。」

溫玲一下呆住了，鼻子有點酸。一句閒話，這個「笨」居然記在心裡了，這個生日禮物也太豪了。（七）

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