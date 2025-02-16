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賀錦麗若選2026加州州長 川普盟友將迎戰

當公務員年薪可達百萬美元？ 加州這幾類工作就是

寂寞的楓樹嶺（全文完）

王婷婷

凱文也不敢回嘴，他每次看到李麗，心情都會更抑鬱、更低落、更煩躁。他反芻了幾千次的新婚第一周早就模糊了，甚至被他反覆回憶摩擦太多，幾乎都要抹去了。他早就忘了李麗袒裎相見時的樣子，她當年不美，但不難看，比他高一點、胖一點，放在人海中間不是最差的，他很滿足。曾經以為她會給他生兩個孩子，他會為了老婆、孩子拚命工作，找三份工作都願意，只要有老婆、有孩子。

她要拖著，他能怎麼辦？

楓樹嶺真寂寞啊。他沒有一個朋友。李麗倒認識了一些同胞，每個同胞都聽說她的丈夫無能、冷暴力，還窮、還不肯離婚。他覺得所有人都討厭他，他不知道自己是不是真的這麼壞，他真的冷暴力了嗎？什麼樣是冷暴力？他這輩子只和李麗做過幾次，他不知道自己是不是真的無能，他不懂，也不敢辯解，不敢問。

李麗怎麼知道的？新婚夜沒有見紅，他腦子裡知道，但他不敢問。哪怕李麗從前有過十個男人又如何？願意嫁給他，他就想好好過日子、想有自己的孩子，看著孩子結婚、生子，他做到死都是幸福的。但他大概要讓父母失望了，他們再也不會有孫子、孫女。他是家族罪人，花光了父母的積蓄讀了個三流大學，讓父母借債買的房子要分給李麗一部分。律師說，最好的結果是分房產增值部分的一半，那也有二十萬，他連兩千塊都沒有。

漢娜不嫌棄楓樹嶺寂寞，也不嫌棄他悶，牠甚至不關心自己的九個孩子都賣掉了。牠早就煩死最後三、四個快四個月還沒走開的孩子，她只想和凱文在一起，和他一起吃、一起睡，一起望著遠方發呆，一起看著下不完的雨淅淅瀝瀝。（全文完）

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