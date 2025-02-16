東邊日出西邊雨（六）

這直白直接把溫玲氣笑了，她起身撂下一句，轉身就走：「我覺得您還是去那些二、三十多歲的年輕女士裡當香餑餑吧。」

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兜兜轉轉半年多，溫玲終於把目光落在一個五十開外的男士Ben身上。其實他們交往過幾次，但那個Ben實在是太悶了，按土話說，叫「三棍子打不出一個屁來」；用文學語言說就是無趣。溫玲偷偷叫他「笨」，把那個蛋給去掉了，「笨」和Ben發音也相似。每次，溫玲都故意喊的是中文第四聲的「笨」；而那個「笨」也沒覺得什麼，以為是中國人口音就這樣。

真是的，每次和他約會，溫玲試圖從各個領域、各個角度、各個時代、各個國家找些話題聊起來，可每次都失敗。但是，又可以感覺到，那個Ben不是對她沒興趣，而是不知說什麼，也不知怎麼說。有幾次，溫玲都惱得：這個人真夠笨的，怎麼工作、怎麼和人打交道呢？說得難聽點，怎麼長大？怎麼活下來的？

可你別說，人家活得還不錯。Ben是個放射科醫生，年薪七、八十萬呢。據「笨」自己說，因為只注重讀書，讀完了大學讀醫學院，讀完醫學院又讀專科，接著又做實習、又做住院醫什麼的。成年後光讀書、實習就十多年，就這麼把婚姻大事耽擱了。

溫玲聽了心想，不只這個原因吧？起碼你這個悶葫蘆，中國女生都沒幾個能接受喜歡，更不要說那些潑辣熱烈的美國女孩了。

可自己要的是什麼？要知音？有啊，前夫王強夠知根知底知音的了，又如何？要談愛情嗎？從自己情竇初開談的就是愛情，愛得死去活來、感天動地。當年雙方家長都不看好他們，覺得他們也就是小孩過家家，到畢業就結束了。（六）