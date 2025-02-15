東邊日出西邊雨（五）

溫玲有一搭無一搭地和幾個聯繫了一下，發現走下「屏幕」的也就是平常人，什麼脾氣、性格的都有，沒聊兩次，非常坦白，目的只有一個：上床。談婚論嫁的幾乎沒有，可溫玲要的是成家。

期間，她也約過中國男人，發現這些中國男人更實際、更直截了當，要嘛性、要嘛錢。一個六十多歲據說曾是國內某大學的知名教授瞟著溫玲，端著架子，一本正經、有理有據，跟做學術報告似的：「我是實話實說的。總得圖一頭吧。第一，你這四十多了，沒多少姿色了，孩子是生不出來了。我也已經有孫子了，不需要小孩。哦，好像你說你沒有孩子，這倒是省了不少事。第二，我跟你講，我也相過親的，我很俏的，好多女士都追著找我，各行各業、各種文化程度的都有。我跟你講，國內的、四十以上我都不看的。大多是三十多歲的，甚至連二十幾歲的都有。不過，我腦子清楚的，我可不要當楊振寧，哄著一個二十多歲的。」

哼，你當得了嗎？溫玲心想。

「嗯、嗯，我跟你講，那、那方面我也沒多少要求了。所以也不要求你。你懂的。」教授理直氣壯。

真逗，你沒要求，我還有要求呢。你老人家這麼好的感覺從何而來啊？溫玲腦子轉著，跟看脫口秀似地看他表演。

教授繼續實話實說：「你在美國打拚這麼多年，存款總有一些囉。所以往後退休 的日子應該不發愁吧？你有幾套房子？聽說在美國的華人 都喜歡買房子，當地主。你有幾套？欸，我跟你講，我在國內也是有房的，一套大三居，值上千萬的。不過，要是我倆成了，我可以跟你在美國定居，房子就給我兒子囉，反正你也沒孩子。」（五）