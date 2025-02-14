後來她住的老房子拆遷，新居環境不熟，有一次去超市買夾子，超市門口有個坡，她沒注意，一腳沒站穩，向後摔倒傷了頭，造成小腦破裂。從那之後，腦子就不清楚了。開始還能走動，愛發脾氣、罵人，後來安靜下來，腿也不行了。她管她叫「巧奶奶」。

另一位老奶奶算是比較健康的，自己推著輪椅到處走，腦子也清楚。但她很少加入大家聊天，可能看出來這一幫糊塗人聊天，根本就是文不對題、浪費時間。「輪椅奶奶」個頭小小的，見人就咧開缺了很多顆牙齒的嘴笑。輪椅是她的拐杖，從來不坐。

一天，護工挺神祕地告訴她，這裡有個「植物人」。這是一個七十多歲的婦人，丈夫去世之後，神智有點失常，經常情緒激動。終於有一天腦溢血發作，癱瘓了，孩子只好把她送進養老院 。她不能吃飯，靠鼻飼，鼻子上連著一個塑膠管。每次吃飯，護工先用小型打碎機把食物打碎，再用針管推進塑膠管。她的大腦不能控制身體，所以下肢都被綑在床架子上，手上戴了一個大套子，以防自傷。她的眼睛是睜著的，有意識，對護工的話還可以點頭、搖頭，並非真正的「植物人」。

母親如果神智清楚，她會喜歡現在的生活嗎？

母親熱愛生活。那年她和父親去美國看她時，恰逢她購置了一處帶前後院的獨立屋。母親見到這麼大的院子，開心極了，開始了宏大的「花卉工程」。她買來玉簪花、萱草的種子，水仙、鬱金香的球根，劍蘭、馬蹄蓮的塊莖，按照它們開花的先後和成花後的高低布局，在前院開闢了一個小花園。（一○）