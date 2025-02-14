圖／薛慧瑩

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維維漫無目的地在外面跑了一大圈。車站、碼頭、商廈、電影院 、兒童遊樂場等都去過了，最後來到沃爾瑪 購物。她選了披薩、可樂、牛奶 、草莓，還在熟食部選了一罐牛肉咖哩湯。排隊付款時，她看見牆上貼著一張「尋人啟事」，上面有許多丟失的兒童。她一眼望見了自己的女兒安娜的彩色照片。

照片上安娜穿著粉紅的毛衣，披著黑色的齊肩頭髮，燦爛的笑容可以看見掉了一顆門牙。照片下面寫著：「安娜，八歲，十月十四日在馬里蘭州巴爾的摩市玫瑰園草地失蹤。失蹤時身穿粉紅色毛衣、黑色褲子、黑色皮鞋。知情者，請撥打電話……」

維維的手機裡輸入了警察局的電話號碼，每天都在等著手機鈴聲響起來。然而這麼長時間過去了，毫無音訊。

維維回到家裡，丈夫哈里還沒有回家。家裡陰森森的，維維感到格外冷清和寂寞。晚餐，維維煎了荷包蛋，燒了糖醋排骨、蘑菇豆腐，又從冰箱拿出一瓶橙汁，倒了滿滿一杯，她已經很久沒有好好吃飯了。實在不明白，哈里怎麼就在玫瑰園草地，把自己的女兒弄丟了？哈里一定是離開了安娜的視線，低頭玩手機，讓壞人乘機而入。維維從沒想到，在美國也會丟孩子，難道美國也像國內那樣，有販賣兒童的犯罪團夥？

安娜失蹤前的最後一個晚上，維維陪她睡覺時，講了安徒生童話〈海的女兒〉。安娜對美人魚忍受疼痛，把魚尾變成人腿的故事充滿好奇。她堅定地認為美人魚一定是仙女，希望仙女來到她的身邊。維維說：你睡著了，仙女就會來到你身邊，還會給你帶來一份禮物，就像聖誕老公公那樣。安娜這才安心地睡覺。

吻別安娜後，維維回到廚房，洗擱在水池裡油膩膩的碗筷。半夜，維維查看安娜是否踢翻被子時，在她的枕頭旁，擺了一隻新買的布娃娃。

第二天一早，安娜醒來抱著布娃娃，光著腳跑到爸爸、媽媽床邊，欣喜地說：「媽媽、媽媽，仙女來過了，她給我送來了布娃娃。」

早上的時間就像打仗一樣，維維「噢噢」地應著，給安娜穿上衣褲，來不及吃早餐就上班去了。她在一家私人牙科診所上班，幹著櫃台收錢的活兒。

維維回想那逝去的一切，痛苦得沒了胃口，但她還是把一碗飯吃了下去。安娜失蹤的事，維維還沒有告訴遠在上海的父母。報喜不報憂，是她來美國後一貫的做法。她希望有神靈的幫助，出現奇蹟。一連幾個月，他和哈里穿大街走小巷地尋找女兒，已到了崩潰的邊緣。

洗完澡，吹乾了頭髮，維維上床睡覺，被窩冷冷的。這時哈里還沒有回家，哈里很晚回家的日子太多了，維維也不當回事。窗外颳起了呼嘯大風，一陣緊似一陣，彷彿天崩地裂，房子搖搖欲墜。維維眼前夢幻般地出現了安娜，她驚喜地大聲喊著：「安娜、安娜。」然而，安娜就像霧一般，揮舞著長袖乘風而去。風不停颳著，夜晚越來越冷，越來越恐怖。維維把被子蒙住頭，躲進被窩裡。淚水模糊地睡著後，晨曦的一縷陽光透過窗櫺，照在她的床頭櫃上了。

這晚哈里沒有回家，他離開文理學院辦公室後，到熊貓中國餐館買了一份快餐，住進餐館附近的一家旅館。他給維維發了一個短信：「我還要再跑幾個街區，今晚不回家，在外面住。」

維維早上起床才看見哈里的短信，苦笑了一下，急匆匆趕去上班。她覺得歸根結底就是哈里不負責任。哈里是個中國通，讀大學時選擇了中國文學。尤其喜歡研究現當代作家的小說，遇到自己喜歡的還會動筆翻譯成英文，拿到美國出版社出版。

昨天晚上沒回家，並不是他半夜三更還跑街區尋找女兒安娜，而是他躲在旅館裡通宵達旦翻譯一篇小說。他不能讓妻子知道，丟了孩子還若無其事地做翻譯，這會受到她的譴責。

做完翻譯，哈里洗了熱水澡。身上裹著旅館的潔白浴巾，對著鏡子刮鬍鬚時，還吹起了口哨。他想起那年在上海的大學訪問，去食堂的路上吹著一首朝鮮歌曲〈吹口哨〉：「每天晚上吹口哨、吹口哨、吹口哨，每當路過福順家門口，心兒就怦怦跳……」一個女學生嘻嘻哈哈地緊跟著他，說他吹得真好，她就是維維。

原來維維也會吹口哨，能用口哨吹成一首首歌曲。〈莫斯科郊外的晚上〉、〈小路〉、〈卡秋莎〉是他們當年在上海戀愛時，在一間關緊了門窗、放下了厚厚的落地窗簾，幾乎與世隔絕的小屋裡吹的歌。

許多年流淌過去了，本來美滿的家庭因為丟失了女兒安娜，一切都變得暗淡和混亂不堪。更可怕的是，如何向兩邊老人交代？哈里的父母就住在巴爾的摩，距離他們家半小時車程。本來隔一個星期，安娜會去爺爺、奶奶家住幾天，如今哈里一拖再拖，想著法子找出許多安娜不能來爺爺、奶奶家的理由。可是往後的日子怎麼辦？哈里不敢想。（一）