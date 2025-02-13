寂寞的楓樹嶺（一二）

小奶狗們快滿月時，李麗讓他掛廣告賣小狗。她的狗生的孩子們，賣的錢都得歸她。他不服氣，但他不敢回嘴。這麼多小狗，一定要賣掉的，他照顧漢娜快一年了，擦屎擦尿、帶去上課，每天雷打不動最少遛兩個小時，他很累，不可能再養了。

漢娜是一千五買的，李麗讓他每隻賣兩千。陸陸續續有人過來看狗，大部分人都經不住小奶狗的萌萌樣兒，或者當時付款，或者過個幾天送訂金過來，講好了打完兩針疫苗 ，滿兩個月就抱走。

李麗拿一次兩千，笑一次。拿到兩千的那天，她不會翻白眼，也不會瞪眼睛，會看看凱文做的什麼飯，有她喜歡的就端走。但是，漢娜一共只生了九隻，九天這樣的日子之後，她還是讓她的律師找他的律師談判，要求上庭。

妹妹過來第一周，李麗就讓妹妹被警察銬了兩個小時。在老家算是有點厲害的妹妹，在不會講英文的外國矮了一頭。但妹妹矮了一頭也不矬，比他強，起碼看起來還是挺強硬了。李麗害怕妹妹真的把她的照片發去抖音、小紅書 曝光她，她雖然不怕，但無知群眾寧可信其有，她知道網暴的厲害，收斂了點，不再每天謾罵凱文。她去找法官哭鬧，要求驅逐妹妹，說妹妹在家裡精神虐待她，讓她抑鬱、讓她每天失眠 。他們全家人合夥欺負她一個弱女子，他們家人太壞了。

她一會兒哭、一會兒講，法官緊皺眉頭聽著，一言不發。凱文的心一下一下往下沉，沉到不見底的深潭，還繼續往下掉。凱文從來不知道人心可以掉進漫無邊際的深井裡，掉了兩年了還沒到底。

律師說凱文得了抑鬱症，暴瘦二十斤，每天都要吃安眠藥才能入睡，找不到工作。（一二）