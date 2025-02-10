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我是誰（全文完）

楊秋生
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「慕雲、慕雲，妳醒醒。」

慕雲迷迷糊糊之間，好像聽到有人叫她。

睜開眼睛，看到可欣一臉的擔心。

「妳是不是做夢啦？我聽妳一直喃喃自語說『我到底是誰』，妳怎麼啦？」

眼前可欣的臉漸漸清晰起來，哦，是媽媽。

慕雲抬起頭來，原來她趴到桌上睡著了。剛才、剛才原來是一場夢，一場可怕的夢、一場可怕的夢。

「做噩夢了是吧？」媽媽溫柔地問她。

慕雲突然抱緊媽媽，放聲大哭起來。

「怎麼啦？」媽媽拍拍她的背，溫柔地問她。

活著真好，健康地活著真好！

「妳最近一直埋著頭寫東西，是不是用腦過度累著了？媽媽不是一直讓妳早睡嗎？熬夜對心臟不好，怎麼老勸不聽呢？」

「我知道熬夜的厲害了，不敢了、不敢了。」慕雲急急說。

「早點睡吧。」媽媽說。

慕雲突然想起來最近她看到一則推理小說徵文，獎金豐厚，苦思冥想半天，才有了一個粗略大綱和人設。還沒開始寫，就累得趴在書桌上睡著了，夢裡頭繼續編織著故事呢。

這個荒唐的夢，給了她一個編寫推理故事的靈感，她怕她不馬上寫下來，睡一覺起來就忘了。她和媽媽說：「媽媽對不起，我知道熬夜不好，但是今天晚上，妳一定要讓我把這個故事寫下來。我怕我要是現在不寫，睡覺起來就忘光了。」

媽媽看著她，搖搖頭，愛憐地說：「真拿妳沒辦法──說好囉，下不為例喔。」

「謝謝媽媽。」她按下電腦的Enter鍵，休眠的電腦立刻運作起來。

她真的很慶幸，現在她不是在書寫自己的故事。

「我是誰」，她快速地在文檔上打下這三個字。（全文完）

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