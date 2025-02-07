今天第一次和朋友一起享用，如果能配上一杯好咖啡 ，那就更完美了。

「可欣，今天妳幫了我個大忙，讓我請妳。我想買好點心後，再買杯咖啡配著喝。」

「這怎麼行呢？」可欣說。

「走、走、走，就這樣說定了。」慕雲拉著可欣就走。

可欣轉過頭來看她，這是那木訥安靜的慕雲嗎？

和菓子是出了名的貴，慕雲毫不眨眼，水蜜桃和綠茶麻糬各買兩個，另外還又點了兩個津彌栗。可欣想欣然接受也不是，想阻止她買也不是，見她那麼一點點心就付了三十多塊錢，內心有點緊張。經濟條件如此懸殊，日後怎麼交往？

慕雲領著可欣來到咖啡屋，那設計、那氣派，可欣真是開了眼界，有點膽怯，不知該怎麼點才好。躊躇之間，慕雲已經點了兩杯Americano咖啡和一杯熱水。

「這個和美式淡咖啡不一樣，是從義式濃縮咖啡變化來的，配甜點剛好。」慕雲說。

看得出來慕雲對這兒很熟，花起錢來是大手大腳的，這和可欣想像的慕雲完全不一樣。

算了，既來之則安之，怎麼還這個人情，以後再說吧，可欣想。

「真是好吃……」慕雲拿起水蜜桃麻糬咬了一口，百分百陶醉的樣子。可欣看著她，分明是百分百的女孩模樣。遲疑了一會兒，也拿起水蜜桃麻糬來吃。

錢可以買到快樂嗎？現在連科學家都證明，錢的確能買到一些快樂，可欣心裡想。

慕雲很快吃完麻糬，一邊說：「其實我不該吃抹茶口味的，下次還是要節制才行。」

「是怕咖啡因太多嗎？」可欣問。

慕雲點點頭。

這是可欣第一次喝Espresso變化來的美式咖啡，比她平常喝的美式淡咖啡真的好喝多了。（一二）