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我是誰（一○）

楊秋生

可欣納悶，這到底是怎麼回事？

站在那兒靜靜地一邊觀察、一邊思索，可欣想，也許可以這麼說吧，Jenny有著Holly的影子，而慕雲又有Jenny的影子，邏輯上應該更正確。但Jenny是個十六歲的青春女孩，慕雲應該近五十了吧？可欣隨即又推翻剛才的想法。

到底怎麼回事？可欣怎麼都沒辦法相信，眼前的慕雲就是讀書會裡臉色蒼白消瘦的慕雲。一個人要變，也不會變得那麼快。慕雲看起來也不像雙面夏娃，可欣沒辦法理清混亂的感覺。

7

慕雲上次來這裡，已經是疫情之前了。再次跨入，有著比之前更興奮，甚至是有些亢奮的激動感覺。

百貨店裡面的格局、擺設、專櫃位子，她仍然是記得的，連整個氣味都和記憶中一模一樣。可是她又覺得哪裡有些不一樣，又說不出個所以然。她環顧四周，無論是服裝還是飾品，都是充滿青春氣息的顏色和樣式。她忽然明白了，原來她以前都是逛一般女性服裝，這次逛的是青少女專區。最令她自己吃驚的是，她對這些分明屬於青春少女的服飾，竟這麼著迷！

「請問，我可以幫忙嗎？」一位店員走過來親切地說：「妳是幫女兒買衣服嗎？妳女兒多大了？」

望著店員，慕雲竟然覺得似曾相識，而且有種十分親切的感覺。慕雲知道她並不認識這個人，可是她的心卻不聽使喚地雀躍起來。她下意識地將手放在左胸口上，呆在那兒不知所措。她忽然有種不知身在何處的感覺，茫茫然，完全不知道自己為什麼會來這裡。意識到這裡是青少女專區，她羞得臉漲得紅紅的，恨不得立刻就在原地消失。（一○）

疫情

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