她猜想可能是哪裡壞掉了，急忙開車到購物中心，想讓直營店找出原因。她走到斑馬線時，看到一位打扮高雅精緻的婦女正拉開百貨公司的門，走進店裡。

這位婦女的體型、模樣和慕雲非常像，但百貨公司專營高階精品為主，能想到的高級品牌幾乎都找得到。成立時便直接鎖定貴婦族群，定期提供最高級、最時尚的商品，和她所見的樸實無華的慕雲有相當大的落差。她升起好奇心，忍不住跨過馬路，打開百貨公司大門跟了上去。

她剛搬來這裡的時候，慕名逛過一次，店裡每件服裝，每件飾品、皮鞋，甚至樓上的日本 知名餅乾，都不是他們這種普通又普通的中產階級人家買得下手的，而且讓自己在流連忘返的顧客中，顯得寒酸。之後，她三十年都再沒進來過。

可欣慢慢走過去，找到一個可以看得到慕雲、慕雲看不到她的地方，半遮半掩假裝在選衣服。慕雲似乎望著一件粉紅色的套裝出神，那雙又大又晶亮、充滿著熱烈的眼睛清澈一如秋水，流動著純潔、甜美、靈動與企盼的流光。那模樣、那神情幾乎就是《第凡內早餐》片頭，奧黛麗‧赫本飾演的女主角Holly，在第凡內櫥窗前吃著早餐、駐足欣賞櫥窗擺設的經典畫面翻版。而她盯著看的那件粉紅色套裝，又讓她想起《名媛教育》裡那個一心想要讀牛津大學、步入上流社會，與奧黛麗‧赫本幾個電影角色重疊的Jenny。

大概暖氣開得足，慕雲覺得熱了，脫下長大衣，露出裡面剪裁合身的小禮服黑色洋裝。可欣倒抽一口氣，那模樣可真是Holly的翻版呀！（九）