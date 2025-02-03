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大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

我是誰（八）

楊秋生
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年節一過，他們都得離開慕雲，回歸到自己的生活軌道。原本習慣一個人宅在家的她，偶爾竟然會冒出想要逛街、談場戀愛的衝動，讓她不免陷入混亂中。

這是她曾經有過的心情嗎？在她年少的時候？一般情況下，她在夏天的夜晚，有時喜歡躺在陽台的躺椅上看著星星，伴著她的只有靜靜的風吹動松針的聲音，那似有若無松針掉落的聲音總帶領著她走進時光隧道。也許，她曾有過這種浪漫的想望，但她在記憶之屋裡搜盡枯腸，也遍尋不著任何線索。

想要出去逛街的慾望越來越強烈，慕雲沒辦法再按捺想要出門的衝動。換上之前才買的黑色合身帶些許小禮服味道的洋裝，外頭罩了一件喀什米爾羊毛長大衣，慢慢將長髮挽起，仔細梳攏，別上黑色髮夾。她用髮膠將左側的瀏海拉成一撮一撮細細的瀏海，她對鏡左右覽照，從抽屜裡拿出化妝盒，嗯，眉毛要刷黑、眼線不能少，眼影要加深眼睛的深邃感。最後拿起睫毛捲，夾一夾，再上睫毛膏。左顧右盼，掛上鑲滿碎鑽的鍊子，整個人熠熠發光。

一抹羞慚湧上心來，急急把項鍊取下來。她想起曾讀到過英國大學教授的調查報告，三分之二的女人月事前會一時衝動買東西，有一半以上在月事快將完結時，會購買事後後悔的物件，她就覺得她不是特例。她對自己說，女為悅己者容是天經地義的，再把項鍊掛回去，出門逛街。

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可欣的平板電腦忽然不能打開。她用手機查過解決方法，每一種建議的方法都試過，完全沒用。（八）

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