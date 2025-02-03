我們能為愛情做點什麼（二三）

前夫和他的新夫人、新生的兒子，以及跟工廠有關的所有財產，憑空消失了，留給華姊一個巨大的窟窿。向高利貸貸款 ，只有華姊一個人簽了名──碰巧那天，她前夫出差了。

高利貸找上門來，華姊沒錢可還，她甚至只來得及打個電話，請父母來照顧兩個年幼的女兒，便被討債的人帶走軟禁起來了。在萬不得已的情況下，華姊向王志平求助，求他把自己之前借給他的那幾十萬拿出來還債。可王志平拒絕了，並把當時自己寫給華姊的借條，從她家中偷走，消失得無影無蹤。

華姊最後一根救命稻草沒了，又被討債公司的人軟禁，受盡百般凌辱，無地自容，留下一封給女兒的遺書，跳樓自盡。

因為出了人命案，張小盒派記者詳細跟蹤報導了事件的始末。

我目瞪口呆之餘，止不住一陣不寒而慄。我似乎看到了華姊憨厚的臉在半空中一閃一閃的，像有什麼跟我說似的。我託張小盒無論如何也要幫忙找到華姊的女兒，我得把華姊未用完的學費，還給她的女兒。

8

阿權父親，即是鳳儀的公公，約見鳳儀。鳳儀不敢自己去，拉著我陪同。

這是一次嚴肅的會面，地點是一間老舊的廣式茶樓，時間是上午九點。叔叔說，原本想約八點，考慮到年輕人周末要睡懶覺，所以推遲一個小時。

佛山許多原住民 都有周末喝早茶的習慣，一家老小睡醒後去茶樓吃早餐、喝早茶，擺龍門陣。吃吃喝喝到了午飯時間，再叫一輪點心，午飯就解決了。（二三）