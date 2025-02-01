去火車站領婆娘（一五）

他說：「以後，咱好好過日子。」他又把自己紮腰的紅圍巾取下來遞給我。「你把頭包住，冷。」

我接過圍巾，包在頭上，暖和著。那兩個白麵饃饃、一碗稀飯、一碟豆腐白菜吃上，就等於給我加了熱，渾身不冷了、不抖了，腳底下也有力氣了。跟在這個高個子男人後頭，我覺得不害怕了，覺得他不會把我帶到溝裡、井裡。他是本地人，他有家、他有房、他有口糧，也就是說，我也將有個家、有個住的地方、有個吃飯的地方。

走了有十幾里，但都是平路，比我們甘谷那山坡路好走多了。還沒有進村子，就聽著狗汪汪叫起來。男人推開一院大門，嘴裡喊著：「媽，我回來了，給你領回來了。」

「真個？真個？」一個五十出頭的老婆子端著一盞煤油燈，撩起門簾走出房子，把燈高舉著，上上下下打量著我，看看我的臉蛋，又看看我的身板。

我也偷偷瞥了老婆子兩眼，她穿著黑大襟襖，頭上戴著一塊月白帕帕。她是小腳，褲腳用帶子緊紮著。老婆子把煤油燈放在窗台上，雙手拉住我的手，「啊喲喲，冰的和石頭一樣。我娃惜慌的，三九天還穿著夾襖。闖娃，後鍋有熱水，弄些水叫娃洗洗。路上乏了，叫娃好好洗洗。吃了沒？」

「媽，吃了，食堂吃的。」

人窮了，也不分臉盆、腳盆。同一個鐵盆，我用熱水洗了臉，還擦了老婆子遞過來的凡士林。沒有鏡子照，但我覺得自己的眉眼洗出來了，沒有那麼難看了。又添了些熱水泡了腳，泡得渾身發熱。我已經大半年沒有洗腳了，腳上長滿了垢甲，洗出來一盆黑水。我要自己去倒，這個男人搶過去，說我不知道往哪裡倒。（一五）