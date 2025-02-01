我們能為愛情做點什麼（二一）

她家這樣的背景，能給她數之不盡的選擇，所以她辭職了，這會正在歐洲旅行。

至於馬明昌，他父親是醫院院長、他是科室主任，前途一片光明。失戀對他來說小兒科，所以他和平常一樣，在醫院裡盡職地上著班。

這個張小盒，什麼樣的情報都搞得到，不做間諜 真是浪費。我笑著說：「你知道這麼多別人的事，每天花不少時間跟人家聊天吧？」

他說：「不算太多，稿子看累了就聊會天。不過老盯著手機，眼睛挺痠的。現在，眼睛變成這樣，更是難受。我也不想總是抱著手機不放手，但這也是一種癮。與人家聊天比看稿、審稿，比看書有趣很多。手機的功能越厲害，我看書的時間就變得越少。手機就是讓你荒廢光陰的。」

我說了何雪靜找我退他們學費的事，張小盒也覺得意外。這點小錢，對於何雪靜來說不值一提，她開一張美容卡都好幾萬。

「連人家開美容卡多少錢，你都知道，你倆果然是好閨蜜！」

「你這個傻子，又不是她說給我聽的！她在朋友圈曬了那張卡，我問問度娘，就知道值多少錢了。」

「你還真是生活的有心人，我算是服了。」

說了這麼多話，張小盒臉上的憂傷還是很明顯。不過，他算是很樂觀的那種人了，攤上這樣的病，換作是我，可能早已經崩潰了。也虧得他有個好老婆，他老婆說，如果真到了瞎了的那一步，他就在家裡坐著養膘，她負責養家。

張小盒雖然有時在我面前抱怨他老婆怎樣怎樣，事實上，據我的觀察，他們這一對，是我認識的人中最知性的，我欣賞他老婆更甚於他。（二一）