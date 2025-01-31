慕雲先生趕到美國，知道她的心臟絕無逆轉的可能性，也沒辦法做瓣膜手術，只有心臟移植一途。聽了心臟科醫生的建議，慕雲排隊等待心臟捐贈。

漫長的等待中，時間是很難熬的，也許，她永遠也等不到一個適合的心臟。大家對她說話都小心翼翼的，怕傷了她，或犯了她的忌。她甚至想，是不是該去墓園買一塊地？或者，她能幹的先生早就幫她買好了？若她死了，她先生多久就會再娶？幸好孩子大了，後媽起不了什麼作用。無邊的寂寞包覆著她，她都快分不清她到底是活著，還是已經死了？

慕雲的精氣神越來越弱，所有的精力幾乎都集中在每兩個月一次的讀書會。先生勸她別再去讀書會了，她堅持要去，那是她的精神寄託。而且她甚至決定要把她所有思考後的精華都分享出去，好像分享出去了，留在別人的腦子裡了，就如同她還繼續活著，和她們一起活著。

5

塔吉鍋裡散發著摩洛哥雞的香味，兩個回來過節的兒子早湊上來，一左一右挨著她說：「好香啊！」

「咦，媽媽不是中國胃嗎？怎麼會想到要做摩洛哥菜呢？」大兒子問。

「對欸，」二兒子附和說：「媽媽怎麼突然愛起外國菜了？尤其是地中海食物？」

慕雲的臉突然發燙起來，輕描淡寫地說：「營養師不是整天叫人要多吃地中海食物嗎？」說完急忙轉過身去東弄西搞，好像很忙的樣子。

心臟移植手術後，慕雲常覺得煩躁不安，心裡彷彿一直掛著什麼事，卻又說不清。（五）