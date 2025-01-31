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我們能為愛情做點什麼（二○）

李東文

但過了沒多久，我們就調整好心態，認認真真地喝酒、聊天，貌似忘記了他那個惡毒的病。

我跟小盒說：因為練球的事，害得何雪靜和馬明昌鬧矛盾，我很內疚。

小盒說：什麼鬧矛盾，說得輕巧，他們都已經分手了。你看你，禍害青少年。

小盒告訴我，他們分手是早晚的事，去不去學網球都一樣，跟我更是沒半毛錢的關係，他們早就該分手了。何雪靜家和馬明昌家是世交，他們的父親是大學同學，同專業、同班，畢業後分在同一個城市，關係很好。兩個小孩從小認識，也算是青梅竹馬。

何雪靜的父親從政，身居要位，馬明昌父親做醫生的老本行，是醫院的院長。雙方的父母都希望他們在一起，他們也覺得門戶相當，知根知底，在一起挺好。可是，當他們湊錢買了房子，住到一起才發覺，他們其實不合適。他們都是出身良好的獨生子女，個性強悍，互不讓步，三天一小吵、五天一大吵。先是馬明昌出軌，一連兩次，再就是何雪靜跟另一位醫生說不清、道不明……

張小盒同學知道太多別人的隱私，他的安全是個大問題，我時常擔心，有一天他走在街上，會被亂刀砍死。現在雖然是太平盛世，但買凶殺人、打人的事還是時有發生。就連我這種與世無爭的無為青年，前不久都被人來過這麼一下子。

不過話說回來，迅速與陌生人建立友誼和信任這一點，是我最佩服張小盒的地方。這樣的能力，與其說是能力，不如說是天賦。他還告訴我，何雪靜說護士太辛苦，收入又不高，沒啥意思。（二○）

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