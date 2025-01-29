我們能為愛情做點什麼（一八）

後來不知是因為桃色事件，還是惹到了不該惹的人，做不下去就背井離鄉，到我們這裡開大排檔。我雖然懷疑這個故事的真實性，但張小盒同學腦中八卦資訊的儲備量之多，不得不令我佩服。

想當年，因為張小盒的八卦，給我青澀的愛情增添過不少負能量，間接拆散了我和當年的女朋友趙小可。但我大人不記小人過，選擇原諒他，繼續與他保持著密切的往來。

我到的時候，桌上已經空了兩個啤酒瓶。張小盒的神情不同於以往，似乎有心事。我便調侃他：「你今晚看上去怪怪的，不會是離婚了吧？」

「你才要離婚。狗嘴！但這個事比離婚還更嚴重，我寧可離婚，也不想惹上這個事。」

他用手機手電筒照著我的臉，說要好好看我幾眼，要在他變瞎之前，記清楚我的模樣。

變瞎？他唱的是哪一齣！

為了慶祝即將到手的新工作，他們一家外出用餐，之後帶女兒看一場3D兒童電影。從電影院 出來的時候，他眼前一黑，摔倒在地，去醫院檢查，說是得了青光眼。

就目前的醫療水準而言，青光眼是「絕症」，沒有特效藥，無法手術康復。不太嚴謹地說，青光眼是比白內障還惡毒的一種病。眼睛，人體最脆弱的器官，張小盒是如何得了這病的，醫生說不清楚原因。他自己既無法接受，也弄不清因由，最後把過錯推給了運氣。

新的工作黃了，先不說入職要過體檢這一關，光是新的工作本身，眼睛的使用頻率，他也無法勝任，只能繼續留在報社養老。他說，還好病發作的時候，他尚未離職，還在報社上著班。要不然，他現在得去領失業救濟金。（一八）