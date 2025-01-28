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「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

去火車站領婆娘（一一）

依娃

還沒有一個人過來搭訕我，可能看我不像個成年人，不能當媳婦吧。我蜷曲著身子，哆嗦著，牙齒「咯崩咯崩」地響，把我熬煎得像在油鍋裡炸。這麼冷的天氣，鐵打得也熬不住。如果還沒有人來、沒有人領，沒有個燒熱炕的地方住上一晚上，那咱不是要活活給凍死在人家陝西了？還想吃饃饃哩、還想吃飽肚子哩，人沒有了，吃屁去吧。風颳得呼呼呼的，我感覺我的兩條腿在抖、身體在顫，頭也在搖。我感覺我隨時會凍得昏死過去，不省人事。

「女子、女子。」陝西人把姑娘娃叫「女子」。

我抬頭看一個穿黑棉襖的小夥子叫我，腰裡紮了一條紅圍巾。他是個大個子，比我高出一頭半，能戳上天。他可能來晚了，一路小跑的，還氣喘吁吁，哈著白氣，不停搓手、跺腳。總算有人過來說話了，我像一個落水撲騰的人看見一條竿子。

「冷很，今個冷很。女子，你叫個啥？」那小夥子距離我三、四步遠，可能不想讓我覺得害怕，只是打量著我，並沒有走近。

「我嘛？」我左右看看，也沒有其他人了。「我叫個李春花。」

甘肅阿達來的？」

「我老家嘛，甘谷縣李家堡子。」

「你多大年紀了？」

「我，我十八、十八。」我多說了一歲，我害怕人家嫌棄我年紀小，不要我。

「噢，十八？有十八嘛？看著像個碎娃娃。」小夥子挪近了一點，縮著脖子對我說：「我大名字叫個陳大闖，我媽叫我闖娃，家就在周至葫蘆頭村。我今年二十九，虛歲就算三十了。看著老氣，是嘛？那是成天做活太陽曬的。我家裡還有一個老媽，就兩個人。」（一一）

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