去火車站領婆娘（一○）

又陸陸續續從火車上下來了十幾個人，有的婆娘領著兩三個娃娃，還有一個領著小腳的老媽，還有懷裡抱著的月娃子，也不害怕把娃娃給凍著。不用多問，都是和我情況差不多的，從定西、天水那邊跑出來的叫花子。

「日他媽的，陝西也這麼冷，把我的勾子都要凍爛了。」一個婆娘罵著。

「媽，餓得很，到阿達要饃去？」一個流著鼻涕的小男娃問，娃惜慌的，跟著當媽的胡跑……

這時候，不知道躲避在火車站哪個旮旯拐角的十多個男人擁過來，有高個子、矮個子，有二十幾歲的小夥子，也有五十出頭的老漢，都是穿著陝西本地婦女織的老粗布黑棉襖，不是腰間綑條圍巾，就是紮條麻繩。個個都凍得縮著頭，兩隻手筒在棉衣袖子裡，還不住地吸溜不停流出的鼻涕。

十幾個男人把剛剛從火車上下來的婦女、娃娃們圍住，問東問西的。我也不知道他們男男女女怎麼搭上話，反正男人把婆娘拉到一邊嘀咕一陣子，談好了什麼條件，女人願意了，就拉上抱上娃娃，跟上男人走了。我看到那個小腳老婆子也被一個老漢領走了，拄著拐棍，走得很慢。一袋煙的工夫，就算成事了，站台上安靜了。

哎呀，啥叫個找對象、啥叫個談戀愛、啥叫結婚證，那時候，人都快餓死了、凍死了，誰還知道講究那個事情。老鼠一樣有洞就鑽，先活命。男人願意收留，女人願意跟上回，兩個人彼此願意，就行了。簡單得很。

我個子小，又餓了這一半年，瘦得像根竹竿子上面戳了個洋芋。一個姑娘娃臉也不洗、頭也不梳，自己都覺得醜得走不到人面前。等了好半天，大多數婦女都被穿黑棉襖的男人領走了。（一○）