茉莉與兩棵果樹（四）

「怎麼又都是我？你沒去摘嗎？」茉莉立刻大聲反擊。

肯恩知道茉莉強詞奪理的本事，自己不可能說得過她，只能把怒氣往肚裡吞。

肯恩本來就不善於辦公室外交，平日只規規矩矩做分內的事。他知道在別人眼裡，他就是循規蹈矩、不會惹麻煩的老實人，他也樂於這種認定，但是他的一貫形象卻被幾個枇杷砸得面目全非。

現在每天去上班都是一場煎熬，在公司裡，他盡量避免和別人的眼光接觸。即使他不接觸別人的眼光，似乎也能感覺到，別人射向他的眼光中帶有的嘲笑和不齒。

平日他也不想出門，總覺得有人對著他指指點點。連倒垃圾都等天黑後，四下無人，才快速行動。

全家只有茉莉不受任何影響，買菜、購物，她依舊踩著碎步，衝鋒陷陣般，甚至刻意把一向微低著的頭高高昂起。

在外面她不覺得有什麼異常，但在家裡，她卻感到有了變化，。肯恩和兒女不再對她唯命是從，她在家呼風喚雨的地位不再穩固。

周末她想活絡一下家裡死氣沉沉的氣氛，「今天我們去吃大餐！」她大聲喊著，以為大家一定像從前一樣熱烈反應，結果關在房裡的蜜亞和凱文靜悄悄的，沒發任何聲音。她再放大聲音喊一聲，還是沒得到任何回應。

茉莉心裡有點不快，對著坐在餐桌前滑手機的肯恩沒好氣地說：「你怎麼也不吭氣？」

肯恩抬起頭看她一眼，繼續低下頭滑手機，只吐出一句：「要吃，妳自己去吃。」

「你們都不吃？隨便，我去逛街，你們自己弄吃的。」茉莉賭著氣，拿起皮包就出門去了。（四）