我們能為愛情做點什麼（一六）

「添哥，你就是愛亂開玩笑！你又不是不知道，我寧可打我媽，也不會打你。」

「也是，我都想打你媽一頓。」

「哥，你別再亂開玩笑了好不好？我是說，我也找人打阿權一頓，把他打怕了，就不敢這樣無法無天的了。」

一直默默坐著吃瓜的花花突然說：「你們好親密，每次鳳儀過來，我都覺得自己是外人，是你們這個家庭以外的人。」

鳳儀說：「嫂子你這麼敏感。不過你這話也沒說錯，已經有不少人這樣講過了。我自小就跟我哥關係好，是他的小尾巴，如果他不是我親哥，無論如何，我都是要嫁給他的。」

「這麼愛你哥，你怎麼不找個像你哥這樣的傻男人戀愛呢？」

「嫂子你不知道，像我哥這麼好的男孩子，很少、很少的。」

「成了、成了，你們兩個不要再胡說八道了。鳳儀你也真是的，說話沒一點分寸，你真把你嫂子弄得吃醋的話，以後她就不讓你來了。」

「嫂子，我們快洗澡，洗完後我們做面膜，不管他。」

無論失戀還是離婚，都阻擋不住鳳儀愛美的心。

7

一天晚上，我正在教球，張小盒約我消夜。因為花花剛搬來與我同住不久，我不想回家太晚，提議改天約飯，午飯、晚飯，甚至早茶都沒問題。

張小盒說：「消夜，一定要消夜。再不抓緊時間消夜，以後怕是沒機會見了。」

「你要移民 了嗎，小盒？」

「比出國移民嚴重一萬倍。」

「你可別嚇你哥，你不會是得了什麼不治之症吧？」

「去你大爺的，你這個神經病！」

「那你說，你到底出什麼事了。」

「關子、關子，我要賣關子。有些事情當面說，效果好一點。」（一六）