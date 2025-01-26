去火車站領婆娘（九）

我們在甘谷火車站上的向東的火車。人家火車上也查票，我就這個車廂跑到那個車廂，有時候到廁所避一會，結果就和那兩個姑娘娃走散了。到武山火 車站，我被列車員從火車上攆下來，但我心眼多，沒有出站，就在站台邊上等著。沒有過一會，又有一輛火車從西頭過來，我又上去了。咱出門的人，臉皮子厚，在火車上又被逮住了。有些列車員看咱是個女子，看著惜慌，說上兩句，也沒有打、沒有罵，沒有攆咱下車。

說起來咱受的那個罪，乍給人說呢？一路上沒有吃的、沒有喝的。我就在車廂裡走著、在地下看著，看見地下有人家削下的蘋果皮、梨皮，就趕緊撿起來吃上，看到果核，也撿起來吃上。渴了，就到廁所洗手的水龍頭喝上些水，嘴巴就不那麼乾了。

晚上我就蹴在過道裡，靠著椅子，緊緊抱住腿，膝蓋頂著肚子。想睡也睡不著，肚子餓得很，那些蘋果皮根本不頂事。我已經兩三天沒有喝上一碗湯了，餓得肚皮子前後都沾在一起了。我心裡盼望著：快些到陝西吧，到陝西就好了。聽好多人說，在陝西要飯能要上饃饃。

「周至到了，旅客們請下車。」

我聽廣播上這麼說，趕緊打問周至是不是陝西？人家說周至是陝西的一個縣，我才敢下車。咱沒有上過學，兩眼窩是瞎子，不認識那個站牌子。走到車廂門口，一股子寒風就吹過來，我凍得就和沒有穿衣服一樣。腳底下踏著生地方，我心裡還害怕。

那是正月天氣，一年最冷的時節。在火車上有暖氣、人多還不覺得，一下火車，每個人哈出的氣在眼前都是白茫茫的。我穿的是單褲子，風鑽得沒有穿一樣。身上的夾襖是我媽的，有些大，布丁落布丁，早沒有了眉眼。腳上的鞋子是我自己學著做的，早穿破了，腳趾頭出來三個。一起下車的城裡人穿著小棉襖，還穿著大衣、戴著棉帽子、圍著圍巾。

我瓜子一樣站著東張西望，不知道下一步往哪裡走。（九）