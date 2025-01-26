我們能為愛情做點什麼（一五）

每次與她通電話，我都有種被語言暴力迫得走投無路的感覺。有這麼一個親生老娘，真夠鳳儀受的，所以我私下裡跟花花聊天的時候說，鳳儀今時今日這樣的處境，她自己負一半的責任，另一半責任出自她母親。

可能是錢來得太容易，讓一個人變得不可理喻。記得小時候，我小姨溫柔賢淑，脾氣好到不得了。她家接二連三地發橫財後，她開始變得顛三倒四、蠻不講理，而且說話做事毫無邏輯。被她盲拳打死、打傷的，不僅有老師傅，還有她自己身邊的至親和至愛，把以老好人著稱的丈夫折騰得受不了，寧可淨身出戶，也要跟她離婚。

她沒了老公，除了每個月去收收租外沒事可做，就集中精力，無所不用其極地折騰鳳儀。依我看，鳳儀早晚也會步她老爹的後塵，躲到火星 去。

大概是為了轉移尷尬，鳳儀問我：「添哥，上次打你的人是誰，警員告訴你了嗎？」

這事我從一開始就懷疑跟花花有關，所以事後沒當著她的面重提過，但鳳儀既然講起了，我就不得不接這話。我說：「警員通過視頻，捉到了當晚一個有案底的，交代了。是買凶打人，通過一位中間人聯繫、交易，中間人聽到風聲後，躲起來避風頭了，所以現在還未能弄清楚，真正的幕後黑手是哪個。」

「這些警員，是能力有限還是懶，不想管這事？總不能就這麼不了了之吧？」

「那還有什麼辦法！警員是很忙的，有一大堆更重要的事情做。光是黃、賭、毒，就夠他們忙得四腳朝天了，我這種小事情，就當是被蚊子咬了一口好咯。」

「我也想找到那中間人。」鳳儀小聲嘀咕。

「幹麼，你也想找人打我一頓嗎？」（一五）