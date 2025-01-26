茉莉與兩棵果樹（三）

圖／薛慧瑩

「枇杷？這跟枇杷有什麼關係？」

「妳知不知道，全世界都在看妳偷摘枇杷……妳不相信，我找給妳看。」凱文拿起桌上的手機，快速滑動一下，重重放入茉莉的手裡。

YouTube 上的影片是截錄此地一家電視台的報導。原來枇杷樹的主人在電視台工作，家門外裝有保全錄影，把茉莉偷摘枇杷的影片提供給新聞部，成了新聞。

影片是前幾天放在YouTube上的，因為是夜晚，影片中的臉孔並不十分清晰，但任何認識茉莉和肯恩的人，都能確認影片中毫無疑問是他二人。

影片中茉莉指揮著肯恩爬上爬下摘枇杷，又不時東張西望像個哨兵，然後拎著滿滿一袋跑回車上。再拿回一個空袋，一共摘了三個滿袋，才快速開車離開。

「哎呀！沒想到他們還裝了監視器，真倒楣！」茉莉第一時間只怪自己太不謹慎。「哪個閒著無聊的人居然還放到YouTube上……」茉莉看了一眼點擊人數，有兩千多次。

「哎呀！也不過兩千多次，什麼全世界都在看。別理它，走，媽帶你去吃麥當勞 。」茉莉把手機還個凱文。

「不去，我不要別人笑我。」凱文又趴回床上，背對著茉莉。

從前只要凱文不開心，帶他去麥當勞，一定立刻笑逐顏開。現在不同了，一個身高和她一般高的孩子，不再是一個麥當勞就能搞定。

之後幾天凱文都拒絕上學，茉莉只好給他請了病假。反正也快放暑假了，有兩個月的時間淡化這件事。也不過就是摘了幾個果子，又沒殺人放火，有什麼好大驚小怪的？茉莉心想。

女兒蜜亞倒是像天下無事一般，沒什麼特別的反應。她比凱文大四歲，已是高中生。有了駕照 自己開車後，放了學不是參加課後體育活動，就是去同學家，總是弄到快晚飯時候才回家。

那天茉莉以為蜜亞會和凱文一樣，對她興師問罪，從蜜亞進門，她就盯著她看。

「What？」蜜亞感覺到茉莉的眼光。

「妳有沒有看到YouTube上……」還沒等茉莉說完，蜜亞立刻回了一句：「Who cares……」然後轉身回自己的房間。

茉莉怕她沒聽到她要問的問題，跟在後面說：「我是說，妳有沒看到我們摘枇杷的影片？」

「I said who cares.」說完就把房門關上。蜜亞現在幾乎不用中文和她對話，而且惜字如金，能用兩個字表達的，絕不多加一個字，有時甚至只用表情代替。女兒個性像她，但茉莉感到越來越無法掌握她。

真是好事不出門，壞事傳千里。本來茉莉想瞞著這件事，但肯恩下班回來，也是臭著一張臉，茉莉心知肚明，但也不問。

第二天肯恩和兒子一樣，也請了病假，待在家裡足不出戶。但是他無法像兒子一樣等著放暑假，在家待了兩天，還是硬著頭皮去上班。

這之後，家裡除了電視聲和茉莉沒話找話的問句，大家都像失去了說話的能力。

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那天茉莉正在廚房準備晚餐，接到蜜亞打來電話，說在商場的警衛室裡，要她來交涉。她沒說原由，只說來了就知道了。

茉莉丟下洗了一半的青菜，聯絡上下班途中的肯恩，一起去商場的警衛室。

他們一前一後來到警衛室，原來蜜亞偷拿一條項鍊，被店家送到警衛室。

「妳怎麼會做這種事？又沒少給妳零用錢。」茉莉忍不住當面質問蜜亞，蜜亞聳聳肩，不說一句話。

警衛說姑念蜜亞是初犯，不打算向學校報備。如果再犯，就不會輕易了結。

回到家，肯恩忍不住責罵蜜亞：「妳要什麼，我們哪樣沒有給妳，為什麼要去偷拿那個不值錢的項鍊？妳真讓我們丟臉！」

「你們偷摘枇杷都上網搜了，我也沒覺得什麼好丟臉的。我就隨手拿那一條小鍊子，有什麼大不了的？」蜜亞難得說了一串話，為自己辯護。

幾句話讓肯恩漲紅了臉，但無法接下話，只能把箭頭轉向茉莉，「看，都是妳惹出來的。」（三）