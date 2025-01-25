去火車站領婆娘（八）

「好哥，救救命、救救命，我們那個公社是重災區，我一個村裡天天死人哩，幾家子都死絕戶了。我爺爺、我奶奶都餓死在炕上了，我和我女人半夜跑出來，被人逮住了往死裡打哩，農業社不叫人往外頭跑，怕丟人哩。人不能等著死嘛，我就想跑出來，討要上些乾饃饃了、玉米麵了，拿回去把我大、我媽、我的兩個娃娃救一下……到這達，找個活找不上，偷去搶去咱沒有本事，實在是沒有辦法了。我想著把我的女人留給你，讓她活個命，能換些玉米拉住一個人算一個人。我明天就回武威，回去遲了，老的少的就都沒有命了……好哥，我不是人，我哄你了，我沒有辦法啊，沒辦法啊。」

男人又淚水飛濺地對女人說：「巧巧，我不是人，你就當我是驢日下的。」

我這個人父親去世得早，性格剛強得很，很少掉眼淚。男人哭得把我的眼淚也給惹出來了。

「大大。」女人也跪下來，「大大，好心救救命，救救我的兩個娃娃。娃娃現在餓得都不會走路了，小的一個眼睛都看不見了，滿地爬著哩。你把玉米給他，我跟上你走。」

一個年紀和我差不多的女人叫我「大」，把自己作賤得不能再作賤了。男人抱著我的腿。女人摟住我的玉米袋子，死死不放手，好像摟著她娃娃的命。

「是這。」我抽開兩人的胳膊，把玉米袋子扔在地上，往後面退了一步，深深出了一口氣。這局面可和我一路盼望的南轅北轍，我下了萬般決心地說：「玉米，給你們留下。人，我不要，沒有辦法要。對了，我回去還要睡覺，明天還要趕早上工哩。」

我扭頭就走出菜房房。我不心疼沒有領回來媳婦，媳婦在火車站還能領到。我心疼我的三十斤玉米終究叫甘肅 人給哄了，我自己要挨餓了……

李春花

我跑陝西那一年剛剛十七，農村娃沒有出過門，跟了另外兩個姑娘娃一起竄出來。那時間出門要飯胡亂跑的人多得很，誰有錢買票？（八）