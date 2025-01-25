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傑奎琳的傳奇（一一）

常湘雲

每每到了這種時候，傑奎琳好像變成了孩子，說的話也都有一點孩子氣，讓那些孩子又是笑、又是叫：「你是老師欸！還這樣說話！」

傑奎琳半是認真、半是裝模作樣，「老師也是人，好不好？怎麼不可以這樣子講話！說給你們聽，我孫子都比你們大了，你們不要對我沒大沒小的喔！」

孩子們聽見她這樣說，笑得更歡了：「傑奎琳老師，什麼是沒大沒小？」

雖然孩子們看不到，但是傑奎琳依舊翻了一下眼睛，「就是不尊重我！」

聽見這樣的解釋，孩子們忙都搖了頭，「我們哪裡有不尊重你！你不要瞎講！」

傑奎琳哼了一聲，「告訴你們，我從來都不會瞎講！不信你們回去問海莉老師去！」子們「哈哈哈」笑起來，傑奎琳也笑了，眼角的皺紋裡都是笑意。

和孩子們在一起，傑奎琳可不是要開心，可是也會苦惱，畢竟做事情風風火火、雷厲風行的她不缺少別的，就只缺了一點耐心。

她自己都說：「我才沒有耐心，看到孩子不聽話就火大了。」

珍妮特慢悠悠地說：「你呀，實在需要多一點耐心的！會少吃很多虧的！」

傑奎琳臉上呆了一下，珍妮特才認識了她多久，竟然說出這樣的話。她心裡有一點不安，是啊，假若自己多一點耐心，是不是現在會更好過一點呢？旋即她又搖了頭，現在有什麼不好？現在很好！

她使勁點點頭──現在她一個人，銀錢上完全沒有顧慮，只要不違背法律，想做什麼就做什麼。從前她出去打個麻將、去拉斯維加斯的賭場小住個兩三天，心裡多少還會有一點愧疚，畢竟家裡還有個坐在輪椅上離不開人的丈夫。（一一）

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