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遊客爆量、羅浮宮年久失修 館長認「參觀是種折磨」

直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」

我們能為愛情做點什麼（一四）

李東文

我們沒有說話，很安靜，聽得到彼此的呼吸聲。突然，電話鈴聲又響了起來，我們仨像見了鬼似地哆嗦了一下。我小姨，鳳儀的母親打給我的。我學鳳儀那樣開了免提：「阿添，鳳儀現在搞成這樣，你要負責任的。她都這麼大了，還嫁不出去，真是很丟人，你趕緊給她再找個好一點的男人……你要知道，當初鳳儀畢業的時候，不肯留在家中，死活要去你們佛山，完全是因為你，她要和她大哥在一起……」

我不得不打斷了她的話：「小姨，你可不能這樣講。你給我戴這麼大的帽子，我可受不起呢。鳳儀來佛山，是貪圖這個城市的繁華和安逸，要享受這個城市的現代化文明。你別總是催吧，小姨，起碼等鳳儀專心把這不開心的事都結束了，你再想東想西好不好？到時候，小姨你親自出馬，還怕找不到好男人嗎？」

「嘖嘖嘖，看你能的，墨水多的人果然厲害，口才就是好。你再胡說八道，看我哪天去你家跟你媽告狀，說你帶壞了我家鳳儀。」

表姨的著急和焦慮出乎我的意料，她的蠻不講理也出乎我的意料，實在不想再跟她胡言亂語下去，就轉移話題，挑她難受的說：「小姨你最懂封建迷信那一套，你去找我媽的時候，順便帶她去找神婆，給我挑個擺酒的好日子。我快要結婚了，小姨。」

我這一拳打在鳳儀母親臉上，噎得她半天緩不過神來，氣呼呼地掛斷了電話。現在的她，最見不得的事就是有哪個親戚朋友要結婚。

在鳳儀遇到阿權前，她也給我打過幾次電話，大概的意思是說，鳳儀的終身大事，我這位表哥有著義不容辭的、不可迴避的責任。我該放下手頭上的一切，集中資源，以協助鳳儀嫁入豪門為首任。（一四）

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