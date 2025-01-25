茉莉與兩棵果樹（二）

圖／薛慧瑩

黑夜裡，住宅區的路上沒有路燈，只有從門廊散出的餘光，加上天上下弦月灑下的微弱月光。茉莉開著車，心裡感到陌名的亢奮，沒多久就到了目的地。

肯恩見她停了車，立刻開口問：「這是誰家？人家都睡了吧？」

茉莉笑著說：「睡了才好，你去把梯子搬出來。」

茉莉確定這家屋裡沒任何燈光，一則熄燈睡了、一則沒人在家。這裡不是挨家挨戶的小區，每家佔地頗大，鄰居相隔甚遠。茉莉想，摘些枇杷真是神不知鬼不覺。

「快點、快點！把梯子擺在這裡。」茉莉指揮著肯恩，「看見了吧？這是枇杷樹，你看有多少枇杷。」她給肯恩一個袋子，「你站在梯子上摘上面的，我摘下面的。」

肯恩到現在才明白，茉莉來這裡的目的，急著說：「哎呀！這不是偷竊嗎？不行，不行！」

「什麼偷竊，別說得那麼嚴重，也不過是幾個不值錢的枇杷。別囉嗦，快點摘吧！等有車經過才麻煩哩！」

肯恩有點猶豫，但他知道，一旦茉莉決定要做的事，不會輕易罷休。還好只是枇杷，不是偷人家的黃金。他爬上梯子快速摘了一些枇杷，「夠了吧！太多也吃不完。」

「不夠、不夠，這些枇杷長得真好，一定好吃，你袋子裝滿了沒？車上還有袋子。」

他們摘了三大袋，摘走了大半棵樹的果子。

回家的路上，茉莉一直處在亢奮狀態，「怎麼從前沒發現這裡有棵枇杷樹！」大有相見恨晚的感覺。

肯恩沉默無語，心裡忐忑不安。他是個奉公守法的人，做不慣這種偷雞摸狗的事。平常對茉莉貪小便宜的舉止，抱著睜一隻眼閉一隻眼的態度，但這是越界的偷竊行為，他竟然成了共犯，但後悔也來不及了。

兩個孩子不喜歡枇杷的味道，都拒絕吃。茉莉軟硬兼施，也沒辦法讓他們吃一口，只好作罷。肯恩本來對枇杷也沒特別喜愛，加上是來路有問題的東西，心理已經產生了排斥，吃了一個就不願再吃。

茉莉獨自剝著黃橙橙、水汪汪的枇杷，喜孜孜地享受著免費的美味水果。

「你們的嘴巴真是笨，這麼好吃的東西也不吃，而且又不要花錢買。」她譴責她的孩子和先生，她最氣的大概是，他們居然不懂得免費的樂趣。在茉莉心裡，不花錢買的東西比花錢買的，更好吃、更好看、更有趣。

連吃了幾天，茉莉的味蕾也變得麻木，再好吃的東西也必須偃旗息鼓一陣子，她把剩下的枇杷丟進冰箱裡。

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這天十二歲的兒子凱文放學回來，一進門把背包一扔，衝進自己房裡，用力甩上房門，巨大的撞擊力讓在廚房洗菜的茉莉嚇了一大跳。凱文是個內向聽話的孩子，很少會有這種大動作。

「怎麼回事？」茉莉手上還沾著泡沫，立刻跑進凱文的房間。

凱文趴在床上，肩膀高低起伏著，很明顯是在哭。

「誰欺負你了？」茉莉心疼地摸著他的頭問。

凱文推開她的手，大聲說：「不要管我！」

茉莉吃了一驚，這是凱文從前沒有的反應。她知道內向的孩子有時在學校不免會吃虧，記得凱文一年級的時候，常常悶悶不樂，也不愛上學，原來班上有幾個頑皮的孩子老對凱文惡作劇。茉莉弄清了狀況，很氣憤地立刻去找校長要求換班。之後只要看到凱文不高興，就先問是不是在學校受到欺負。

看凱文如此反常，茉莉確定他一定在學校受到委屈。凱文今年才升入中學，半大不小進入青春期的青少年做起惡作劇，殺傷力不能小看。

「告訴媽，誰欺負你，媽去給你理論。」對於保護孩子，茉莉就像有巨大翅膀的母雞，隨時展翅把孩子嚴嚴包裹著。

「都是妳、都是妳……」凱文幾乎是在吼叫。

「我？」茉莉懷疑自己聽錯了，「我怎麼啦？」

凱文翻身坐起來，一臉憤怒地說：「妳為什麼要去偷摘那些難吃的枇杷？」（二）