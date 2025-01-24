去火車站領婆娘（七）

女人嘴裡蠕動著點頭，表示著她的感謝。

「我妹子叫個巧巧，二十六，你看現在沒有個人樣子，那是餓下的，餓了大半年了。以前我妹子俊得很，那臉蛋子和桃兒一樣，紅的白的，一掐冒水哩。哎喲，這半年在武威吃的啥？你相信不？人把土都吃上了，白土，吃上巴不出來著，撐死的人都有哩。這兩年女人身上都不來血了，一年到頭沒有生娃娃的。偶然生個娃娃，不是隊長，就是管理員的婆娘，人家偷著分哩、偷著吃哩……你把巧巧領回去，好了壞了叫吃飽，餓下病不是啥頑固病，不出半年，人就白胖了。身上一來血，生娃沒麻達。」

這個叫巧巧的女人拄著一根楊樹棍子站起來，因為那半塊玉米發糕，她身上有些力氣了，臉上也有了一點點精神。但還是雙手扶住棍子，沒有棍子就要癱倒的模樣。我心裡打鼓，我們農村人找媳婦，不貪圖臉蛋子乍樣，最起碼身體要好。第一能生娃，第二能勞動、能下地。第三，如果會擀麵、會打攪團、會過日子就美得很。這個巧巧乍看都是個病秧秧子，還要我三十斤玉米，合算不合算？

「這身體……看著瓤。」

男人抓住女人的胳膊，一手抓住我的玉米袋子，恐怕我看不上女人，不願意做這筆交易。我抓緊玉米袋子，不放手，放手就等於同意了，一交換就是一輩子。男人此時又放開女人，藉著手電筒的燈光，去撿女人頭上的柴草，又拍拍女人後背和前襟的塵土。像賣菜的挑去爛葉子、黃幫子，這樣賣相好些，盡快脫手。

「這是你婆娘吧？不是你妹子吧？」

我一眼就看出來女人看男人的眼神不對勁，滿腹委屈和萬般捨得，男人看女人的眼神裡有話、有暗示。「看著就是兩口子嘛，乍還哄人哩。」

「好我的哥！」男人撲通跪下，緊緊抱住我的腿，眼淚、鼻涕瞬間傾瀉而出。他哭哭啼啼地說：「好我的哥，好人，她不是我妹子……是我的女人。」（七）