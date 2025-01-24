我們能為愛情做點什麼（一三）

我想像不出，一位外表如此靚麗的女性的家，可以凌亂至此、骯髒至此，甚至連內衣也隨手扔在沙發上。鳳儀解釋，因為離婚的事她心情惡劣，完全沒心情收拾。

趁鳳儀回房間收拾東西的時候，我去廚房打電話跟花花講這事。

花花說：「不會長期住在我們這吧？」

我說：「我倒是希望她長期住在我們家，這樣我們就可以搬到她的豪宅住了。」

廚房是全家最乾淨的地方，一點油煙都沒有，應該是不在家開飯的原因。我口渴，拉開冰箱找喝的。冰箱令我大吃一驚。該怎樣形容這個冰箱呢？喜氣洋洋，對，就是喜氣洋洋。冰箱中堆滿了面膜和飲料，像春天的花園，五顏六色。再拉開另一格，塞滿了速凍食品，包子、水餃、雲吞、碗麵、米線、湯品……全是加加熱就可以進肚的那種。這可不是過日子的廚房。

我帶鳳儀剛回到家中，她婆婆的電話就打了進來。我的腳後跟都能猜得出老太太要講什麼！鳳儀開了免提，我們聽到一個蒼老的聲音：鳳儀你這是幹什麼？你知道嗎？你這是謀殺親夫！用一下你的車好大事，還要報警！老婆的車不就是老公的車嗎？你家有錢，你花錢買通了警員捉人、殺人是不是？你對我們有意見，直接來找我們啊，搞你老公做什麼？報什麼警！有幾個錢了不起啊？你看、你看，你害得阿權有了案底，你看怎麼辦？你說你把自己的老公搞臭，對你有什麼好處？你這個敗家門的死女人……

如果鳳儀不把電話掐斷，電話那頭的老女人估計開始要問候她家的祖宗了。

花花握著鳳儀的手，與她並排坐在我對面。我們的中間隔著飯桌，桌面擺著幾塊切好了的哈密瓜。（一三）