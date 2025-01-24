茉莉與兩棵果樹（一）

圖／薛慧瑩

茉莉走路的姿態像一隻覓食的小狗，頭部微垂，兩手微微擺動，兩腳踏著碎步急速前行。雖然沒有昂首闊步的大氣，但散發著「別招惹我」的訊息。

精打細算，是她的生活指標。

茉莉去速食店，一定選擇那種自取飲料，而且不限杯數的店。從前孩子還小的時候，一家四口就只點一杯飲料。

孩子有時會抗議，想要自己的杯子。

「你們不會算術嗎？一人一杯要付四個杯的價錢。現在我只付了一杯的錢，全家都可以無限制地喝，你們說哪一種划算？」

聽到哪裡有免費贈品，排再長的隊伍她都不會抱怨。

但是，她又是好面子的人，如果去體面的餐廳，她會打扮像個貴婦，對高價位的菜單似乎也不在意。但是付小費 的時候，她的心卻很糾結，最後還是心不甘情不願留下比最低標準還低，會讓侍者瞪眼的小費。

茉莉手邊不缺錢，比起一般人，算是十分富裕。她運氣好，結婚不久，她把兩人的儲蓄投資 股票，正好碰上股市狂飆瘋漲，輕鬆賺了幾桶金。又投資房地產，幾年來房價、房租節節上升，她的資產跟著水漲船高。

她覺得自己是個很會理財和持家的人，常對先生肯恩說：「要不是我，憑你那些死薪水，怎麼會過好日子。」

肯恩是個寡言的人，對自己的見解也不抱太大的信心，更助長了茉莉的氣焰，一切都是由她主導。

茉莉家隔壁有一棵頗有年歲的蘋果樹，長在兩家的圍籬邊，粗大的枝幹伸展到茉莉的院裡。春天開花煞是好看，但到了秋天，落了滿地蛀蟲的爛蘋果，就成了茉莉的眼中釘。當年搬來這棟房子，還慶幸有免費蘋果可吃。任何不花錢的東西，都會讓茉莉欣喜雀躍，如同中了大獎。等發現這些蘋果都是蛀蟲的酸蘋果，她立刻要求隔壁屋主，把伸展過來的枝幹統統鋸掉。

「長到妳家的樹枝就屬於妳的，要修要剪悉聽尊便。」鄰居不疾不徐地回應。

茉莉可不願意為不屬於自己的東西花費心力，更別說花錢請人打理。

幾年下來，枝葉更加茂盛，蘋果數量也倍增，但個頭越來越小，外觀也變得醜陋。加上長著果蟲，每到秋天看著掉落滿地腐爛的蘋果，茉莉就恨得牙癢癢的。

春天來臨，枝頭開出點點花苞，仿若耀武揚威對茉莉說：「我們又來了！」茉莉想著不久前才花了好大的氣力，清理掉滿地的爛蘋果，不久的將來又要再來一遍，真是沒完沒了的煩人事，她必須想個解決辦法。

終於她有了主意，她挖出幾根粗壯的樹根，鋸開幾個裂口，狠狠灌入殺草劑。她也不知道這法子有沒效用，至少她做了反擊的舉動，出了一口怨氣。

●

那天她開車經過鄰近小城的一棟房子，被前院一棵果樹吸住了目光。枝條上一片片深綠色長條形的葉片，枝頭頂端掛著一團團金黃色垂露形的果實。

茉莉立刻認出，那是她最愛吃的枇杷，一棵結滿果實的枇杷樹。她停下車仔細看著一個個在陽光下閃著金光的枇杷，嘴裡油然生起枇杷特有的甜中帶酸的滋味。在美國可以買到許多亞洲水果，但她從沒看過枇杷。

她想這屋主為什麼不摘來吃？又想到如果她隔壁種的不是蘋果樹，而是一串串枇杷翻牆越界到她家，那有多好。

她很想下車摘幾個，但是大白天她不敢隨便走到別人院裡。她記得看過一則新聞，某人車子拋錨，去附近人家求助，結果被屋主拿槍打死，說以為是歹徒想搶劫。更離譜的是，屋主被判無罪，因為屋主有權護衛家園。

晚上肯恩看完電視，起身要去浴室洗澡，茉莉拉著他說：「等一下再洗，我們還要出門。」

「出門？去哪？都快十一點了，店都關門了。」

「你別問，去把車庫裡的矮梯子放進車裡。」

肯恩張著口正想問，茉莉揮揮手，趕著他去車庫。

「等去了，你就知道了。我去廚房拿個袋子。」茉莉帶著愉快的口氣說著。（一）