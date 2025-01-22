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樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

出生公民權是什麼？一篇文看懂川普是否有權推翻

去火車站領婆娘（五）

依娃

看他的樣子真是餓瘋了，狼吞虎嚥，根本顧不上細嚼。其實，我的生氣一下子就消了。在村裡經常有甘肅過來的叫花子，一家一家挨著要飯，好的人家給挖半碗玉米麵，有的人家給上些黑麵饃饃，或著煮熟的紅苕。我媽心眼好，如果有人要飯，她讓人坐在門前的石頭墩上，回家端出熱乎乎的玉米珍飯叫人喝。她還喜歡和人說話：家在阿達？幾口人？為啥出來要飯？

我媽常說：「自己有了，就給人吃上一口。」但村裡人一般不敢讓這些人晚上炕上睡，害怕這些人半夜偷上被子跑了，或者偷上廚房裡的麵跑了。

接過我的那半塊發糕，那男人愣了一下，太出乎他的預料了。他嚥下嘴裡的，看著手裡的發糕，著實想吃卻沒有吃，小心翼翼地揣進懷裡。他對我說：「留給我妹子吃，她還餓著呢。」

那一頓我吃得半飢不飽，想著還有明天的飯吃。那甘肅人也只夠塞個牙縫，他明天的飯還不知道在阿達。我沒有吃飽，想著人家要給咱介紹個媳婦，咱就快不當光棍了，心裡的熱乎勁趕去了腸胃的不舒服。

甘肅人沒有吃飽，他說：「我領妹子來陝西來對了。陝西人好得很，多少都給上些，餓不死了。」

我簡單洗了把臉，還借了一件新洋布衫套上，把自己打扮了一下。臨走又借了一個手電筒。

「兄弟，玉米拿上。」甘肅人叮嚀，從武威扒油罐車到周至一千多里路，他就是為些玉米的。

「拿上了，心放在肚子裡。」三十斤玉米對我一個大小夥子，就像提隻雞。收秋的時候一百多斤的玉米袋子，咱也是扛得歡實得很。

「拿好！」甘肅人看見我手裡的袋子，還是不放心。

「拿好著哩，我這麼大個子，沒有人敢搶我。」（五）

甘肅

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