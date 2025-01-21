去火車站領婆娘（四）

「借包穀做啥哩？」

「人家給說了個媳婦，武威來的，不要錢，就要三十斤包穀。」

「不要叫人哄了，甘肅 過來的人見了糧食就沒有命了。」

「球，哄不了，沒有媳婦我就不給包穀。他是外省人、我是本地人，我這麼大個子還害怕誰？」

天都黑了，鐵路上的民工才收工。但工地有電燈，不像村裡天一黑啥都看不見。我蹴在工棚外面吃晚飯，玉米發糕和熬白菜，十天有八天都是吃這個。有個黑影影走過來了，就是那個甘肅人。看我吃飯，他在我對面蹴下來，點點頭，算是認識，算是說他等等我。

我吃飯，他就眼睛盯著看我吃、看我嚼、看我嚥，讓人有點不自在。他的嘴也在動，好像也在嚼，在嚥下什麼。我知道他想吃我的玉米發糕，但這些發糕我吃了，到半夜就又餓得睡不著，別說再給他讓一塊了。我裝不知道他想吃，就想趕緊填進肚子裡，跟他領婆娘去。

「兄弟，」那男人舔了舔乾裂的嘴唇，又討好、又難堪地張口：「把你的饃饃給我吃上一個……讓上個，我一天……一天啥都沒有吃了。」男人嘴裡一口黃牙，十分巴結的笑容，像一條討吃的狗，看著我手裡的食物。如果再不討，就沒有機會了，只是沒有尾巴可搖晃。

我還沒有想好，要不要把玉米發糕分給這個甘肅男人一點，男人糞叉一樣髒的手上來就掰去了一半。他覺得我一定會同意給，只是他的手提前動作了一下。玉米發糕眼看著吞進他的嘴裡，鼓起兩個大腮幫子。我看見那個男人的指甲又黑又長，令人生厭。

「去！去！去！看你日髒的，還搶人哩。這半個我也不吃了，你吃上去。」

我有點生氣，但沒有發作，主要是看那個甘肅人惜慌。（四）