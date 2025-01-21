圖／葉懿瑩

我奉父命，陪同入籍美國多年才頭一次返台的姑婆，回一趟老家斗鎮。

青空看似一個大鼎煸著日頭，然而熱天午時的大街，一如斗鎮的名物炸肉圓的一鼎沸油澆淋，新建媽祖宮的琉璃瓦、飛簷上一排排的仙人祥獸燙得滋滋響亮。宮口市集人人熱得恍惚失神，食攤噴著蒸氣，更像是仙境雲霧在催眠。唯有一隻少壯的黑狗挺直踞坐肉圓攤前，直視著姑婆與我，以為我倆是外來客。記憶中黑狗有主人，後腦勺與脖子長滿烏髒肉瘤的一個羅漢腳，心神狀態有問題的遊民 。

潔癖的姑婆，諸多年不見，腰背還是挺直，雖然福態很多，還是散發著我記憶中融合著肥皂與日頭的味道。她與同母異父的祖父有著一模一樣的丹鳳眼、尖翹的薄嘴。我國小時與父母在台北城住過三年，姑婆則是更早幾年，跟隨她幫傭的警官全家移居來。那年暑假七月的某一日午後，她一手持葭織袋、一手持一支黑傘，出現在伊通街八十七巷巷口，大尻倉的影子在腳尖好像遊魂。她笑笑講，是自信義路新生南路行來當作是散步，無意中透露著台北人的氣口。那是1970年代的新興潦草台北，我心中將姑婆美化為迪士尼 電影《歡樂滿人間》撐著黑傘從天而降的保母包萍。

十六年前，祖父在年底的寒流中心梗過世，祖母、父親與兩位表阿姑（姑婆的女兒）商量是否向安居在美東的姑婆報喪，「兄妹才兩人，無掩蓋的理，是應該互伊知。」

有認養關係的契子、契女說理，姑婆正在辦理公民身分的最後階段，不宜出境，而且伊血壓高，一人坐赫爾長的飛機恐驚危險。姑婆在國際長途電話裡嗚嗚哭著，交代了奠儀，也就沒有返台送伊唯一的親阿兄最後一程。

祖父入殮後，壽材放客廳有如一艘元寶大船，油漆味刺鼻。守靈的夜晚，全家圍著烘爐，二叔發問：古早人哪會才兩兄妹？祖母脫口：「兩人不是同一個老父。」

阿姑、阿叔互遞眼神，此事其實不是祕密。二叔習慣性地瞇眼皺鼻，長箸撥著火炭，「嚇，咱阿嬤毛斷的進步女性喔。」

「毛斷啥？模特兒是麼？」

「阿嬤連自己的名字亦不會寫，一個漢字不識，是毛斷去南洋？」

舊厝神明廳壁上並掛著曾祖父母（諸父祖、諸母祖）遺照，四周雨水侵蝕，兩人的五官模糊，前現代人不得不面對照相機行刑般的畏怯，特有一種蒙昧，眼睛瞇蹙，嘴微張。善翁仔壁虎叫得嘎嘎響的暗暝，厝後竹叢亦是低音細聲的嘎嘎嘎，電火黃濁濁的昏沉光瀾，兩位阿祖自壁上溜下，坐在竹椅，男左女右，寒冷透骨，互相無話可講。在世的緣分偕冤仇一筆一筆早就通算清了，只有等待壁鐘正點偕半點時噹響，厝簷的露水滴落，等待天欲光之前罩霧使得天地混沌。唉，無聊的人生，煩惱無了時。

我買了兩杯甘蔗汁，姑婆喝了一口，直直看著削甘蔗的中年人，問：「阿松是你阿公還是老父？」

「阿公，喝，伊的骨頭會得打鼓了。你是？」

「我和你阿公阿嬤是囝仔伴。」

「我阿嬤走了三年囉。」

我問姑婆欲進媽祖宮參拜？伊搖頭，新建的媽祖宮完全改頭換面，新得、大得殊無意思。逮著一起進化的是原本宮口的食攤市集，外圍開闢了兩條新的道路，繞著新廟三百六十度擴張。我們順時針、逆時針踅了兩匝，日頭強光彷彿科幻影視誇張的蟲洞亂流，歐都拜近廟欺人貼身擦過，新一代的鄉人是毫不和善的嘴臉。然而姑婆的心思堅定，眼神炯炯且堅毅，「咱已經經過九間肉圓店，如今的肉圓較大粒、皮較薄，可以配菜頭湯、貢丸湯，舉套食來差不多三塊美金，你細漢時一粒不就五角銀？」

我內心偷笑，很想問姑婆：斗鎮肉圓像啥？當然不是世俗之眼的又是元寶，實則真像台灣島，番薯粉漿包裹內餡，單手一抓定型，梭狀兩頭尖，中間隆起如同中央山脈。地方耆老傳說，十九世紀末濁水溪潰堤大水災，肉圓是媽祖神諭賑濟災民，是以這隱然是台版的方舟象徵。（上）