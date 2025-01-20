大齡剩女的姻緣路（全文完）

她拿著收據回來，和走廊兩邊坐滿的女人們一起等候被叫進屋子裡。

郭睿第一次來這種地方，她緊張地四處看，抓住趙芸的手指冰涼。

趙芸脫下褲子叉開腿，等著人來弄死肚子裡的胚胎。麻醉師在她臀部打針，她的下身很快就木木的，感覺到醫生的鉗子伸進去，粗暴地剪，再拿什麼東西去刮，動作熟練，幾下子就好了。

醫生直起腰，嫌惡地把手裡不明液體泡著血肉的玻璃瓶遞給護士，由護士扔進醫用垃圾桶。護士遞給她褲子，臉上一丁點表情和情緒都沒有，示意趕緊穿上走人。

她的腿是麻木的，扶著牆走出手術室，郭睿撲過來攙住她，在她背上輕輕拍拍，伸出胳膊撐住她的身體，半抱半扶拖著她走到休息區。趙芸還沒從半麻醉狀態中緩過勁兒來，她呆呆地靠在郭睿的肩膀上休息，兩個人都沒說話，沒話可說。

身體內部被刮掉一團肉，她有種被掏空的虛弱，分不清是身體還是內心，傳來空落落的、冰涼的、陰冷的感覺，分不清她的痛是為那一團不成形的肉，還是那個把她像用破的抹布一樣扔掉的男人。

她看到保潔推著垃圾桶從手術室裡出來，那個桶裡有她的孩子。血肉模糊的碎塊，到底是她第一個孩子，或許是唯一的一個。貓狗尚且有墓園，胚胎只能被當成垃圾，倒進下水道沖走。

寂靜的等候區，她的哭泣在空曠的大廳裡顯得格外清晰。郭睿也哭了，她不知道自己為什麼哭。

從醫院回家的出租車 上，趙芸從黑名單裡解放了那個人出來，想發一句「我做掉了」，讓對方也痛。對方拒收，顯示那邊拉黑了她。她心臟絞痛，說不清恨那個人多一點，還是恨自己多一點。（全文完）