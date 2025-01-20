去火車站領婆娘（三）

圖／王幼嘉

我不知道，這些老弱病殘被關起來，一把鐵將軍鎖住了門。

縣委書記和其他公社來取經的幹部們吃完手抓羊肉來的時候，看到拉著一滿車糞來回飛跑的小夥子，還有擔著糞筐、甩著大辮子高興唱著歌的姑娘，我就是其中之一。李廣志提前讓人給我們一人一個饃饃，還給每個人喝了一碗羊肉湯。縣委書記又去一戶人家，揭開鍋蓋，鍋裡餾著白麵饃饃和裂開口的洋芋，滿滿一籠屜。

縣委書記問這家的女人：「糧食夠吃嘛？」

「夠，夠得很。」女人趕緊揭開麵甕，讓書記看。書記笑了。

李廣志找來村上最胖的一個婆娘，鍋裡的饃饃和麵甕裡的麵都是準備好的。

「全縣都要向李家堡學習、向李廣志同志 學習，既超額完成國家的徵購任務，又安排廣大社員的生活……」這樣縣委書記帶領著李廣志到區上去開會，到其他縣介紹經驗，一時紅得發紫。他完完全全忘記了他帶走廟門的鑰匙，完完全全忘記了他關了有四十二個人……家裡的人又想著縣委書記都來了，我們大隊出了紅人，這些人享福去了，能天天喝上湯了。比屋裡挨餓的人強。

十多天以後，李廣志抱著一個大鏡子框子獎狀回來，睡了一大覺，才猛然想起來，叫了幾個人跑去趕緊開鎖。打開門看見四十具屍體都趴在門口，橫七豎八，拍過門、敲過門，村子距離得遠，也沒有人聽見。

李廣志叫人把還有口氣的兩個人送回家，家裡人給灌湯也灌不進去，一個隔天也死了。只活下一個老婆子，她給人說：「餓著、渴著，我喝人家的尿，手掬著，吃旁人的屎……。」

「這回共產黨要槍斃我了，我闖下大禍了。」李廣志嚇得癱在炕上，等著上頭來逮捕他、槍斃他。公社書記連夜趕來處理，帶領了十幾個好勞力點著篝火，連夜把廟拆了，把四十個人都埋了，對外說，廟塌了……。

我把我大、我媽送去死了，連屍首都沒有看著。我找誰說哩？我一個人乍活哩？

陳大闖

在領到我這個婆娘之前，還有一個事情。那一陣，我在周至火車站附近當民工，修建鐵路、鋪石子。是各個公社挑選上送來的民工，都是年輕的好勞力。幹活沒有工錢，但一個月給四十五斤重體力勞動的定量，有自己的灶，吃的比家裡強一點，能多少見一點油水。一個月還有三塊錢的補助，我都拿回家讓我媽攢著，將來蓋房買椽用。

有一天，我正和一夥人在路基上鋪石子，走過來一個男人，有三十多歲，穿得破爛不堪，蓬頭垢面，不用說就是個叫花子，聽口音是甘肅 那邊的人。他先是雙手筒著看我們鋪石子，又把這夥人挨個打量了一圈。好像選中了我，走過來，拉了我一下，把我叫到一邊，惟恐別人聽著，小聲問我道：「兄弟，你屋裡有婆娘了沒有？」

「沒，乍？」

「兄弟，你要婆娘不？」

「啥婆娘？」

「媳婦，你要找媳婦不？」

「找哩，男人哪個不想找個媳婦？沒有人跟，咱窮得只有兩個拳頭。」

「兄弟，聲音小些。我給你說，你不要給旁人說。」男人又拉我走遠幾步，避開人，對著我的耳朵說：「我看你人靠得住，才和你說。我把我妹子從武威領過來了，哎喲，屋裡餓得招不住。咱沒有啥條件，就求你給上些包穀，我背回去把娘老子拉住個命。多少，你看著給。」

「真個？那少胳膊少腿、瞎子聾子啞巴、腦子不靈醒的瓜瓜，我可不要。」

「兄弟，我不哄你，我妹子人齊整得很。如果不是屋裡沒有啥吃，把人往死裡餓，我也捨不得把妹子領著跑……到陝西人生地不熟的，隨便給人。哎呀，你不知道我武威到啥程度了，我那個公社書記給每一戶只分八斤糧，其他都上交了，爭了光榮、爭了先進了，人叫那傢伙八斤書記。把我們村餓死了幾十個人，地裡路上都是死人。有辦法的拖兒帶女往新疆 跑了，老人常說，寧往東走十里，不往西走一里，我和我妹子是扒油罐車來陝西的……路上的艱難我就不說了。兄弟，我給你保證，我妹子模樣好著哩。你下了工把玉米提上，我領你去。你看行，玉米留下，我妹子你領走。」

我看武威人不像是哄人，就同意去看看。我如果回到葫蘆頭家裡拿玉米，還需要來回二十多里，時間上也來不及了。如果媳婦沒有說成，也害得我媽空歡喜。

我靈機一動，趕緊找了關係好的熟人，他在民工灶上當管理員。我說能不能借上三十斤包穀，以後每天從我的口糧裡扣半斤，這樣兩個月就能扣完了。每天吃一斤半，我都總覺得肚子飢，以後每天一斤，真不知道怎麼熬。球，我找婆娘心切，先把婆娘領回來再顧肚子。（三）