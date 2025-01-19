大齡剩女的姻緣路（一七）

她到凌晨才迷迷糊糊睡著，鬧鐘響的時候，她先滑開微信 ，沒有消息。上班的地鐵 上，她給一個孕婦讓了座，忍不住問她：「這是幾個月了？」

孕婦看起來年紀不小了，臉色蠟黃暗沉，有幾塊妊娠斑，衣服緊繃在身體上，勒出了清晰的乳房和腹部輪廓，疲憊地對著她笑一下，輕聲說：「九個月了，再堅持幾天，我們只能休三個月產假。」

趙芸笑笑，大腦裡自動計算出她腹中的胎兒會和眼前這個孕婦的孩子，在同一年出生。她摸出手機，滑開綠色App 裡兩個相依相偎的小人兒，有一條新消息，她打開看到：「你看著辦。」

趙芸突然低血糖，抓不住頭頂的吊環，只能硬擠到門邊去抓旁邊的扶手。沙丁魚罐頭似的車廂裡，烏壓壓的都是沉默的面無表情的趕去上班的人，和流水線上的工人並沒有本質不同。她不過勉強自立，拿什麼養小人兒？誰會幫她一把？我看著辦？

她做了決定，又不太確定自己會不會後悔、能不能後悔。她問郭睿：「我必須做掉，你說呢？」

過了幾分鐘，郭睿回覆道：「好。哪一天？我會請假陪你。」

她低著頭假裝看手機，偷偷用手抹了一下眼睛，又抬起頭在電腦上繼續工作。郭睿是對的。

她給不了小生命一個像樣一點的生活，還可能把自己拖入深淵，理智點吧。生孩子不是她的目的，養一個幸福的孩子才是。

護士例行公事問她：「你想好了？確定手術？家屬簽字還是你自己簽字？」

護士沒說完話，手裡的夾子就遞了過來，上面是同意書，只等著她簽完了去交錢。護士忙著呢，沒工夫等著她猶豫。（一七）