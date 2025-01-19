我們能為愛情做點什麼（八）

阿權跟我講的關於鳳儀的事有幾分是真的，我不好判斷，因為我並不了解阿權。鳳儀自己講的關於阿權和阿權全家的種種，我也不敢盡信。我的這位表妹，打小就是我們親戚中著名的大話精。

我和鳳儀下樓換車。見到她的車後，鳳儀非常不樂意，跟我抱怨：「才幾天，你就把車弄得這麼髒！車裡還有股橡膠味！我把這車開去喝喜酒，人家肯定以為我是個連車也不肯洗的懶姑娘……」

「嫌丟人，別去就是，千萬不要跟你哥發小姐脾氣。」

昨晚一場夾雜著灰塵的小雨，把表妹的豪車澆成了花臉貓。她住的社區先進，有地下停車場，我可是住在貧民窟，能在地面有個停車位就不錯了。至於橡膠味，那也是沒有辦法的事，車尾箱中那兩筐舊網球，能把大象熏倒，別說是蚊子了。

「他父母對我本來就有怨氣，如果我開這麼髒的車接他們，肯定又說三道四！」

「說三道四又能怎樣呢？鳳儀，你老實告訴我，你是真想要離婚的嗎？」

「當然要離，律師都請了，還是你幫我請的，我為什麼不離？」

「既然要離婚了，還在乎這些！你腦子到底有多糊塗！」

「跟你講不清，反正講了你也不懂。」

我不懂？好吧，我是木頭人，我不懂。

5

球場是個增進友誼的地方，同時也能激化矛盾。何雪靜和馬明昌因為打球的事分手了。

神算子要雪靜多曬太陽，吸收正能量，但她只在白天上過一次課，就不肯再來吸收正能量了。她說僅僅一小時，「把我曬成了古銅色」、「曬得脫了水」、「曬得上氣不接下氣」。我能有什麼辦法呢？顧客即上帝，遷就她唄，把她的課調到太陽下山以後。（八）