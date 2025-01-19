去火車站領婆娘（二）

圖／王幼嘉

李春花

說起來，我不怕人笑話，我是出門要飯跑到人家這裡的，這一家把我收留下來。有了娃，就再沒有回去。為啥出門要飯？主要是沒有吃的，把人逼迫的，不出來那就要餓死了。

我上頭有個哥，叫李春生，比我大兩歲，都定下媳婦了。五七年被打成右派，我哥沒有上過學，不識字，乍能給打成右派？

情況是這樣，我哥在李家堡學校做些零碎事，打掃個院子，擔水、燒水給教師喝。我哥這人實誠，一夏天天擔水，老師洗臉、洗衣裳。冬季我哥也把水擔得滿滿的，就害怕一下雪擔不成水。但五七年冬上特別冷，把人鼻子都能凍成冰疙瘩。人家校長早晨一看，廚房裡兩個大水缸凍裂了，兩個水缸好幾十塊錢，那個時候是不得了的事情。

其實校長和其他老師也清楚，我哥不是有意搞破壞，對啥制度不滿意，一個農村娃懂啥。但凍壞兩個水缸是個大事情，剛好那陣學校天天開會哩，讓老師相互揭發誰平時說過啥話、做過啥事，對共產黨 不滿。誰也不敢說話，誰還不敢不說話，右派的帽子在天上飛哩，說落誰頭上，就落誰頭上。我哥不屬於教師，也沒有資格參加人家教師的會，最後學校開會的結果，把李春生定成了右派。因為李春生是擔水的，李春生把學校的兩個大水缸凍裂了……我哥不在會場，不知道是誰提出讓他當右派。

「春生，犯了錯誤不要緊，改了就是好同志 。」

我哥和全縣的右派被送到山丹農場勞動改造，開荒種地。本來說半年就回來，回來還在學校擔水，但去了兩年多了，還沒有回來，也沒有個信，把我大、我媽熬煎著。

我媽天天哭著、盼著：「我的春生幾時回來哩？娃惜慌的。」我哥說下的媳婦也不願意了。

如果不是縣委書記下來檢查，我大、我媽或許還不得死。為啥？我們李家堡大隊是甘谷縣的先進典型，放過玉米一萬斤、一穗玉米三十斤的衛星，還放過洋芋畝產八萬斤、一顆洋芋十六斤的衛星。開現場會的時候，早早布置好，下面放著麥稈草，上面鋪一層糧食，看著喜人得很，上頭壓下頭、下頭哄上頭。所以說，我們大隊也是徵收公糧最多的，搜糧隊到家家戶戶搜糧最狠的……農村沒有糧食吃了，還虛報浮誇嚴重得很。

五九年春上，大食堂塌了，家家戶戶基本上冒不出煙了，就是榆樹皮都刮光了，枕頭裡的蕎麥皮都吃光了。村子裡天天都有人餓死哩，餓死人都沒有人埋的時候，我們的大隊書記李廣志，這是個復員軍人、黨員，做事猛，跟形勢跟得緊，在全縣幹部會議上說虛話：「我們超額完成了縣委布置的糧食任務，還給每一個社員留有三百五十斤口糧，還有豆子、糜子、洋芋等。農民吃得飽、吃得好，生產積極性很高。現在農村不缺糧食，糧食多得吃不完……」

縣委書記領著人來檢查，李廣志讓人在縣委書記下車的路口，扔了十幾個白麵饃饃，讓人假裝過路看守著，害怕讓人搶去。縣委書記下車看到饃饃，撿起來說：「哎喲，這麼好的饃饃都沒有人吃，看來你們李家堡子提前進入共產主義了。好、好。」把李廣志表揚得臉上放光了。

縣委書記提出到農民家裡轉一轉、看一看。李廣志人活套，早殺好了羊，吩咐廚子下薑片、下茴香燉爛，請書記一行吃，配著油餅子。一邊安排手下的人到各個村裡，把那些餓得躺在炕上的、走路拄著拐棍的，門口曬太陽，臉上、腿上都浮腫蠟黃的人都集中起來，關起來，說一千道一萬，不能讓縣委書記看見，不能讓來參觀的人看見。這些半死不活的人是典型大隊的污點。

「叫我們弄啥去呢？不得起來，啊喲，動彈不了嘛。」

我大、我媽睡在炕上不得動彈，一天就喝點糜子湯吊命著哩，不知道為啥要叫他們起來，又送到阿達去。一天一個政策，莊農人永遠也弄不清。

「叔、嬸，好事情，咱大隊成立了醫院，把老人、病人都要集中到醫院。有醫生給你們看病、有人給你們燒湯……快些走。」

「這麼好的、這麼好的，我一輩子都沒有進過個醫院。」我媽起來了，拉我大，我大起不來。「我不去，我阿達都不去，要死就死在自己屋裡。」

「叔，不行、不行，都得去，不能留在家裡。你不要為難我，李書記交代下的……」

「大、媽，你們去，身體養好了就回來了，又不是不回來了。」我也勸說著，一個是我想讓我大、我媽多吃上一口，另外，我相信大幹部說下的話。

我們大隊集中了四十二個人，大多數是老人，還有病人。我大、我媽是我用架子車拉著去的，有些是個人走著去的，還有兒子背著老人送去的。醫院安排在村子外面的廟裡，到處落著塵土，也沒有看見能睡的炕，更沒有看見個醫生。

「春花，放心吧、放心吧。這裡有專門人給燒湯喝，醫生馬上就來了。」（二）